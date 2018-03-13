/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

新北校園廣告人起跑 影片徵件首獎15萬

發稿時間：2018/03/13 19:00

最新更新：2018/03/13 19:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府今天宣布2018新北校園廣告人創意影片徵件活動正式起跑，為鼓勵年輕人影像創作，活動首獎高達新台幣15萬元，即日起至5月4日止接受網路報名，歡迎各廣告新秀來挑戰。

新北市新聞局今天舉辦「2018新北校園廣告人創意影片徵件活動」起跑記者會，會中宣布活動擴大與業界合作，首度與智威湯遜、聯廣傳播集團、雪芃廣告及華苑映創等廣告公司合作，建立影像工作坊，提供更多元豐富課程，讓參賽學生收穫滿滿。

新聞局長張其強表示，為讓年輕人有更多的發揮空間，這次的活動主題為「#Hashtag新北」，邀請年輕人挑戰最有創意的新北Hashtag，學生可從自己的生活經驗出發，找出足以代表新北的關鍵字、標籤，並結合市府政策，用影像拍出屬於年輕世代的新北特色。

新聞局指出，活動主要特色在與業界緊密結合，今年賽制比照業界提案模式，即日起至5月4日，徵求2分鐘內影音履歷，同學可於影音履歷中展現創意介紹團隊與影片構想。

初選將選出前30名參與複選面試，再擇優選出10名進入影像工作坊，接受廣告大師面對面指導，最後作品由專家評選出前3名及評審特別獎1名。活動首獎15萬元，總獎金額40萬元，歡迎各路廣告新秀來挑戰。（編輯：李錫璋）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP