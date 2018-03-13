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民調數據 逾7成台中人感到光榮

發稿時間：2018/03/13 19:03

最新更新：2018/03/13 19:40

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根據「台灣指標民調」13日公布的「台中市施政民意調查」顯示，逾7成民眾以身為台中市民為榮，其中，柳川（圖）的整治成績也受到市民肯定。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月13日根據「台灣指標民調」13日公布的「台中市施政民意調查」顯示，逾7成民眾以身為台中市民為榮，其中，柳川（圖）的整治成績也受到市民肯定。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）根據「台灣指標民調」今天公布的「台中市施政民意調查」顯示，逾7成民眾以身為台中市民為榮。台中市新聞局長卓冠廷對此表示，這是對市府團隊的鼓勵，將轉化成進步動力。

對於民調結果，卓冠廷說，不同民調機構持續性的民調確實有參考價值，這次的民調數字再度進步，某種程度呈現市民對市府施政的肯定，市府團隊會認真看待並參考每一份民調，感謝市民肯定，也感謝不同意見的鞭策。

卓冠廷指出，林佳龍認為現在最重要的是把市政做好，雖然選舉接近，有些候選人會為了提高自己的知名度而「唱衰台中」，但市民眼睛是雪亮的，台中是否有進步，大家都看在眼裡；當然如果有值得參考的市政建議，市府團隊也都會虛心接受。

根據「台灣指標民調」公布「台中市施政民意調查」，台中市長林佳龍施政滿意度上，有51.7%的市民滿意林佳龍就任以來的表現。在去年12月公布的這項調查，當時林佳龍的施政滿意度為45.5%。經過3個月，滿意度上升6.2個百分點；不滿意度也自去年底的38.6%，下降至24.3%，下降14.3個百分點。

調查並顯示，有72.3%民眾「以身為台中市民感到光榮」，並有47.5%民眾認為「林佳龍就任以來台中市有進步」；而針對台中成為全台第二大城市的知悉度，有58.4%台中市民眾表示知道；另外，對於綠、柳川整治，則有66.3%的台中市民眾感到滿意。

民調也針對台中市民眾認為「最該對台中空氣污染負責的對象」進行調查，結果顯示中央政府30.5%、台電16.7%，兩者合計近5成；認為台中市政府應負責者為2成，顯示市民認為中央應對台中空污負起最大責任。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070313

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