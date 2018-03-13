大彎北段商業宅 台北市擬定回饋金解套

大彎北段商業宅爭議未解，台北市都發局長林洲民13日公布回饋金機制等作法，盼可替商業宅解套。中央社記者劉建邦攝 107年3月13日

（中央社記者劉建邦台北13日電）大彎北段商業宅爭議未解，台北市政府透過稅籍資料查出1678戶在商業娛樂區卻繳住宅稅，先以行政指導盼自行變更稅率，1159戶仍未改善，都發局公布回饋金機制，若繳納就可就地合法。



都發局今天針對中山區大彎北段商業宅後續處理方向開記者會，都發局統計，大彎北段區域透過稅籍資料發現1678戶繳住宅稅，形同違法，局長林洲民說，經行政指導後，519戶已改成非住宅稅，1159戶未改善，規劃把大彎北段納入中山區都市計畫通盤檢討，並訂回饋金機制。



林洲民表示，議會今年1月要求北市針對違規戶應先行政指導，當地居民也期望就地合法，但從台北市整體都市發展來看，大彎北段周邊未來會設置捷運網絡，在都市計畫法未修訂公告前，仍以商業使用為主，也就是說，不允許當地做住宅使用。



都發局科長葉家源解釋回饋金內容，包含大樓所有權人百分之百同意，土地規模達5000平方公尺，並繳回饋金，就可把商業區改為住商混合區，回饋金額是參考今年度大彎北段商業區公告現值和全區平均公告現值，試算後分別訂定每坪新台幣18.23萬元、16.18萬元，後續會把研擬方案送到都市計畫委員會審議，通過才施行。



至於回饋金是否專替大彎北段商業宅訂定，副局長張剛維表示，大彎北段非首例，過去北投區行義路溫泉街及貓空茶園，因業者在保護區內興建建物，當時考量整體產業發展，違規戶繳納回饋金後才可變更都市計畫分區，兩區至今演變為特定專用區域。



張剛維說，住戶若願意繳納回饋金可就地合法，若不繳納，被稽查或遭檢舉時，將連續裁罰。



北市府民國81年公告實施「配合基隆河（中山橋至成美橋段）整治主要計畫案」，把基隆河截彎取直新生地劃分（大彎）南、北段。南段以工業區為主，北段規劃住宅、商娛區。92年間修正主要計畫案，訂定大彎北段不得做住宅使用，宣告住戶違法；去年3月透過稅籍資料比對有1678戶繳住宅稅，判定違規，並依都市計畫法分階段裁罰，罰鍰金額從6萬元至30萬元。



台北市議會今年1月要求市府針對大彎北段商業宅研擬都市計畫通盤檢討或專案變更方案，方案未完成前，應以行政指導代替罰鍰，北市府決定先柔性勸導，以行政指導函通知住戶後再裁罰。（編輯：張銘坤）1070313