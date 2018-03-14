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桃園升級疫苗配送服務 醫藥物流車隊運送

發稿時間：2018/03/14 15:17

最新更新：2018/03/14 16:07

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桃園市衛生局升級疫苗配送服務，委託符合藥品優良運銷規範的醫藥物流車隊執行疫苗配送工作，讓疫苗運送溫度監控於攝氏2至8度間，並由合格疫苗配送員與醫療院所點交疫苗品項與數量，提升疫苗品質兼顧安全。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月14日桃園市衛生局升級疫苗配送服務，委託符合藥品優良運銷規範的醫藥物流車隊執行疫苗配送工作，讓疫苗運送溫度監控於攝氏2至8度間，並由合格疫苗配送員與醫療院所點交疫苗品項與數量，提升疫苗品質兼顧安全。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市衛生局率先全國，委託符合藥品優良運銷規範的醫藥物流車隊，執行疫苗配送至合約醫療院所的工作，除全程溫控保全外，還有專業配送員點交疫苗品項與數量以保障品質。

桃園市政府衛生局今天舉辦疫苗配送升級記者會，市長鄭文燦受訪表示，衛生局從今年起，委託符合藥品優良運銷規範（GDP）的醫藥物流車隊，實施疫苗配送到253家合約醫療院所新服務，讓疫苗運送溫度監控於攝氏2至8度間，並由合格疫苗配送員與醫療院所點交疫苗品項與數量，提升疫苗品質兼顧安全。

鄭文燦表示，桃園市疫苗接種成效良好，連續3年榮獲衛生福利部特優的評價，去年共施打98萬劑各式疫苗，更結合市民卡與媽媽卡功能，運用簡訊通知推播接種訊息。今年市府也提供合約院所每劑新台幣100元的接種行政處理費，支持基層醫療服務。

桃園市醫師公會理事長謝渙發表示，衛生局與各區衛生所均有專人管理疫苗，並以冷藏設備24小時控溫保全。以往需由醫療院所自行前往衛生單位申領載運，隨著新政策的上路，除提升疫苗溫控安全，也可藉此提升桃園市醫療服務品質。（編輯：李錫璋）1070314

桃園市長鄭文燦（中）14日出席疫苗配送升級記者會表示，市府衛生局從今年起，委託符合藥品優良運銷規範的醫藥物流車隊，執行疫苗配送至合約醫療院所的工作，提升疫苗品質兼顧安全。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月14日桃園市長鄭文燦（中）14日出席疫苗配送升級記者會表示，市府衛生局從今年起，委託符合藥品優良運銷規範的醫藥物流車隊，執行疫苗配送至合約醫療院所的工作，提升疫苗品質兼顧安全。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年3月14日
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