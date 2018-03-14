水電費查空屋 北市：初步清查約1萬多戶

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市政府日前透過水電費查空屋，閒置就課徵非自住稅率，財政局長陳志銘今天說，比對後約1萬多戶為低度使用水電戶，詳查後若確定是低度使用就會課徵非自住稅，民眾可申訴。



北市府在2月底宣布透過水電費及房屋稅籍資料清查空屋，若確定低度使用且閒置，將更動房屋稅率，也就是從自住用房屋稅率1.2%改為2.4%或3.6%的非自住稅率。



財政局今天舉行「研討房屋稅再精進」記者會，陳志銘表示，台北市目前適用自住用房屋稅率1.2%，共79萬2111戶，適用2.4%或3.6%稅率的非自住房屋，有10萬9619戶。



陳志銘說，民眾過去是自行申報房屋稅率，因認定基準較寬鬆，造成申報跟實際使用狀況有落差，從北市住家房屋課稅狀況來看，申報適用自住用房屋稅率共79萬2111戶，實際狀況應該不會這麼多。



他表示，透過水電資料清查空屋，並非特別針對空屋，是要認定是否有實際居住行為，雖然被外界批評是不實際稽查方式，可能導致住戶會刻意用水用電，所以需要檢討，初步比對資料後，目前約有1萬多戶是低度水電使用戶，因涉及民眾權利，要求稅捐處再度仔細詳查，若確定無誤，就適用在5月份稅單，民眾收到稅單認為不合理也可申訴。



陳志銘說，透過水電資料稽查空屋只是前期做法，後續也會派員到場看是否裝設窗簾或冷氣以及清查水電實際用量等狀況再評估是否適用自用住宅稅率。



北市也針對單一且自住房屋給予折減稅基措施，陳志銘說，在全國僅持有單一戶的用戶，今年可享折減房屋稅優惠，經統計，北市約20.3萬戶受惠，房屋稅基折減達16%，折減額度最高以250萬元為限，減稅額度最多3萬元。



陳志銘也針對路段率提檢討方式，他說，建造成本一模一樣的房子放在大安區、萬華區，繳交房屋稅一樣，卻沒有考量房屋所在區位可能連帶影響價格，將設置量化指標並配合地理資訊系統，讓房屋區位價值更符合房價。



陳志銘說，16日居住正義論壇中經討論房屋稅制改革，歡迎外界參與。（編輯：黃于）1070314