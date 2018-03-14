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彰化4場大型就業博覽會 數千職缺求才

發稿時間：2018/03/14 16:07

最新更新：2018/03/14 17:06

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為協助有需要的縣民就業或轉職，彰化縣政府將在彰北、彰南辦理4場大型就業博覽會，總計至少提供4000個職缺，縣府祕書長賴振溝（右2）等人14日對外宣傳。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年3月14日為協助有需要的縣民就業或轉職，彰化縣政府將在彰北、彰南辦理4場大型就業博覽會，總計至少提供4000個職缺，縣府祕書長賴振溝（右2）等人14日對外宣傳。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年3月14日

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）彰化縣政府3月、5月、7月、9月將在彰北、彰南辦理4場大型就業博覽會，共至少提供4000個職缺，第一場24日上午9時在南郭國小起跑，60家廠商提供2000多個工作機會。

為協助有需要的縣民就業或轉職，彰化縣政府今年規劃4場大型就業博覽會，時間、地點分別為24日在南郭國小、5月19日員林國小、7月14日和美實驗學校、9月15日員林國小，第一場次即有60家廠商提供2000多個職缺，4場次總計至少有4000個職缺，其中有廠商開出管理幹部新台幣5萬元月薪。

彰化縣政府祕書長賴振溝今天對外宣傳，他說，縣政府今年在彰北、彰南辦理大型就業博覽會，提供勞工求職及公司求才平台，以往都有一半以上職缺媒合成功，第一場24日上午9時在南郭國小，職缺類別有製造業、高科技業、業務專員、儲備幹部、研發設計、作業員、保全、服務業等，希望民眾都找到理想工作。

賴振溝表示，以失業率來說，彰化縣為全國第二低，有賴縣內廠商提供職缺給勞工，此外，彰化縣離岸風力發電將開始啟動，未來有更多相關職缺出現，期盼達到綠能文化、智慧彰化的發展願景。

根據縣政府勞工處資料，24日在南郭國小求才廠商有友達、大立光電、矽品科技、建大工業、順德工業、台灣百和、寶成工業、正新橡膠、台灣玻璃公司、摩斯漢堡、台灣之星、特力屋等60家廠商。

勞工處表示，除辦理大型就業博覽會，每年也不定期辦理200多場單一及小型徵才活動，目前在縣內設8個就業服務台，有求職需求勞工可前往洽詢，或撥縣政府免費就業專線0800529191由專人服務。（編輯：黃于）1070314

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