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歡迎高手來挑戰 鄉公所辦釣害魚送消費券

發稿時間：2018/03/14 17:21

最新更新：2018/03/14 18:45

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台東縣池上鄉知名的大坡池，近年遭外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，為改善遭破壞的魚蝦生態，鄉公所舉辦釣害魚兌換消費券活動，將於15日開跑。（池上鄉公所提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年3月14日台東縣池上鄉知名的大坡池，近年遭外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，為改善遭破壞的魚蝦生態，鄉公所舉辦釣害魚兌換消費券活動，將於15日開跑。（池上鄉公所提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年3月14日

（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣池上鄉大波池遭外來魚種琵琶鼠魚、泰國鱧魚入侵，鄉公所舉辦釣害魚領消費券，邀民眾為池上除害，明天開跑。

池上鄉知名的大波池，近年遭到外來魚種危害，池裡的魚蝦生態遭到破壞，鄉公所去年開始鼓勵民眾釣「害魚」。

池上鄉長張堯城今天表示，大波池早年生態豐富，都是本土魚類如台灣石鰒、鯽魚、大肚魚。但近年這些原生種魚類驟減，經調查，發現是外來種的虎魚（泰國鱧魚）和有清道夫之稱的琵琶鼠魚入侵，因此不能坐視不管。

張堯城表示，鄉公所去年開始號召民眾釣除害魚，每釣1公斤害魚，就送50元的池上鄉公所消費券，「除害還能促進在地消費」，有小朋友靠釣除害魚賺零用錢。釣起的害魚，可當天拿到鄉公所兌換消費券。

張堯城表示，民眾反映熱烈，去年總共釣起2113公斤的害魚，其中，少肉、繁殖力旺盛的琵琶鼠魚佔了7成。第一名釣除382公斤，第二名釣除323公斤，第三名釣除262公斤。

張堯城表示，大坡池深受外來種泰國鱧魚及琵琶鼠魚危害，有限度開放鄉民釣除外來魚種，享受釣魚樂趣，順便協助清除害魚。若民眾不慎釣到本土魚種，則需放回。釣到的害魚可交到池上鄉農藥殘留檢驗站換取消費券並紀錄成績。

張堯城表示，今年度的釣除害魚，明（15）日開跑，至10月19日止，歡迎各界釣害魚高手爭取一年一度釣魚王的榮耀，也盼藉由這場釣魚比賽，清除不良魚種，恢復大坡池原本魚類生態。（編輯：劉政權）1070314

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