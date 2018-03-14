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台南幼兒園傳虐童 市府否認縱容

發稿時間：2018/03/14 18:45

最新更新：2018/03/14 19:41

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台南市一家私立幼兒園傳疑似虐童案，國民黨籍市議員林燕祝（中）14日邀集多名家長召開記者會，指市府主管單位漠視放任。台南市府回應表示，相關程序皆依法積極辦理，沒有縱容。（林燕祝提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月14日台南市一家私立幼兒園傳疑似虐童案，國民黨籍市議員林燕祝（中）14日邀集多名家長召開記者會，指市府主管單位漠視放任。台南市府回應表示，相關程序皆依法積極辦理，沒有縱容。（林燕祝提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市一家私立幼兒園傳出疑似虐童案，市議員林燕祝今天安排多名幼兒家長召開記者會，認為市府主管單位漠視放任，導致更多幼兒受害。市府指出，相關程序依法進行，沒有縱容。

多名幼兒家長下午出席記者會，指控幼教老師的施暴方式，除粗暴拉扯幼童手腳，有的還遭到過肩摔、關廁所、棉被蓋頭等不當管教。甚至有戴假面具、以蜘蛛驚嚇幼童等情況。

林燕祝指出，一名陳姓男童因遭不當管教造成腦震盪，事件曝光至今，園方不但毫無歉意，拒絕提供監視畫面，還自認和市府主管單位關係佳，要家長知難而退。

她說，台南市每年補助私幼經費高達新台幣11億元，今年還再追加4億元，結果居然是這種品質。教育局聲稱每年稽查200多家幼兒機構根本沒有落實，否則及時要求業者改善，應不致使問題延續2年以上。事件曝光後市府粉飾太平，拖延處理時機，明顯有行政怠惰之責。

台南市政府教育局對此發表書面聲明指出，接獲陳情訊息時，都在第一時間到園稽查處理。包含於民國105年4月至7月共稽查此幼兒園3次，查得使用未立案空間責令限期改善、員工未具教保人員資格裁罰6000元罰鍰；今年2月至3月查得師生比不符，責令限期改善。

教育局指出，近期家長陳情的不當管教情事，因非首次查得違規且情節重大，加重處罰3萬元罰鍰，並令限期改善。相關程序都依據幼兒教育及照顧法及相關子法積極辦理，沒有怠惰及縱容。

教育局指出，此次對業者裁罰已為最高，希望業者知所警惕，善盡管理及督導責任。至於幼教師涉及不當管教情事，遭指控的2名老師已在2月底離職，如經判刑確定，或經有關機關查證屬實，將把處理情形通報其他縣市主管機關。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070314

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