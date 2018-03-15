毆打重摔女嬰 中市托嬰中心解僱保母

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市一家托嬰中心傳出保母虐嬰事件，8個月大女嬰遭保母多次用手、毛巾毆打頭部，還將女嬰高舉重摔在地，對此托嬰中心發聲明表示，已解僱保母，園所願對此事負責。



台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹今天受訪表示，該托嬰中心為私人合法立案，昨天接獲醫院通報，8個女嬰因額頭有瘀傷，父母將她送醫，因孩子實在太小，憂心恐有其他受傷部位，直到今天仍在醫院觀察。



女嬰遭虐待的影片被傳到多個臉書社團，畫面中，施虐保母先後用手、毛巾拍打女嬰後腦，女嬰因重心不穩倒地，保母將她拉起後，又以毛巾毆打女嬰頭部，接著又出手將女嬰推倒，導致女嬰的頭部撞擊到地板。



托嬰中心在網路發出聲明表示，保母午睡醒後，對孩子做了殘暴的事情，非常抱歉，該名保母已被解僱，在1比4的師生比中還發生這樣的事，是園所督導不周。



台中市議員、鎮瀾兒童家園院長顏莉敏表示，看到小孩受虐畫面震驚又心痛，她接獲好多位媽媽傳遞畫面及訊息給她，並詢問「我們能安心把小孩交給托嬰中心嗎？」希望她要求市府權責單位檢討。



顏莉敏說，當父母對台中市的托嬰環境產生疑問，該譴責的就不只是單一的托嬰機構，而應該要重新檢討台中市整體的托嬰法規、訪視及輔導機制。受虐幼童的身心狀況，以及其他在場目擊的小孩都需要專業人員進一步關切。



台中市社會局昨天已先派家暴中心前往探訪女嬰、女嬰父母，今天將前往查訪托嬰中心，釐清虐嬰真相。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070315