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轉乘公車不便 台鐵永康車站將改造

發稿時間：2018/03/15 13:16

最新更新：2018/03/15 13:35

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台鐵永康車站因站前廣場狹小，乘客轉乘公車須步行至200公尺外，台南市政府交通局協調台鐵釋出用地，增設公車專用道改善，預計8月底可完工。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月15日台鐵永康車站因站前廣場狹小，乘客轉乘公車須步行至200公尺外，台南市政府交通局協調台鐵釋出用地，增設公車專用道改善，預計8月底可完工。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年3月15日

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台鐵永康車站因站前廣場狹小，乘客轉乘公車須步行至200公尺外，台南市政府交通局爭取交通部補助經費，並協調台鐵釋出用地增設公車專用道進行改善，預計8月底可完工。

台南市交通局長林炎成今天受訪表示，台鐵是縱貫台南市全境最重要的交通動脈，也被視為台南市第一條捷運。交通局已陸續完成保安、善化、新營、後壁、林鳳營、新市等車站的站前轉乘設施。今年持續爭取交通部補助，將改善隆田與永康2站。

林炎成表示，永康火車站因站前廣場狹小，轉乘公車必須步行至200公尺外的八德街口。交通局協調台鐵釋出用地增設公車專用道，未來將可在車站前方直接轉乘公車。隆田車站現有的公車站牌位於馬路對向，改善後將直接在站前廣場設置候車亭。

他說，站前優化工程內容包括新建公車候車區，除了提供遮風蔽雨和座位，也將裝設LED公車動態顯示螢幕、USB充電插座。另外，將改善計程車排班區域，並重新規劃調整車行和人行動線，改善以往站前交通人車擁擠亂象。

林炎成指出，兩處車站工程將於近日進場施工，採分階段施作以減低交通衝擊，預訂於8月底完工啟用。（編輯：卞金峰）1070315

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