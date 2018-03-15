神犬 迷路毛小孩到派出所找到主人

白色柴犬「胖妞」日前在屏東市民和派出所前徘徊，引起員警注意，員警隨即透過網路查找，成功為「胖妞」找回主人。（屏東警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月15日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）一隻名為「胖妞」的白色柴犬日前在屏東市民和派出所前徘徊，還對著員警搖尾巴，員警郭采靈發現牠繫有項圈，上網尋查，終於在一個寵物網站找到狗主人，讓「胖妞」順利回家。



「毛小孩到派出所報案找主人」這幾天在警察圈成為話題，民和派出所所長蔡鴻哲今天表示，這件事發生在11日晚上9時30分，警員郭采靈發現有一隻白色柴犬在派出所門口前徘徊，且對員警搖尾巴，她上前查看，發現柴犬身上繫有紅色項圈，推測是有人飼養的毛小孩。



郭采靈於是找尋各大網站查看是否有人遺失寵物，很快的在一個屏東知名的寵物走失臉書社團內，發現住屏東市陳姓女子所PO的照片特徵與這隻柴犬相符，立即通知這名失主到派出所認領，果然就是「胖妞」的主人。



陳姓女子表示，「胖妞」非常有靈性、很得全家人的喜愛，平時就沒有把牠綁起來的習慣，11日早上隔壁在放鞭炮，「胖妞」嚇得驚慌失措亂跑而沒回家。



陳姓女子住屏東市西區的民族路，而「胖妞」「報案」的民和派出所在屏東市東區，兩地有一大段距離，陳姓女子表示，幸虧「胖妞」還會去找派出所報案，引起注意。（編輯：張銘坤）1070315



