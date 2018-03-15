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提昇緊急救護 新北增聘醫療指導醫師

發稿時間：2018/03/15 15:15

最新更新：2018/03/15 15:15

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（中央社記者林長順新北15日電）為提升到院前緊急救護品質及患者存活率，新北市消防局今年召募神經內科專科醫師15人及心臟內科專科醫師計14人，擔任醫療指導醫師。

消防局醫療指導醫師主要是協助救護人員預立醫療流程、分隊訪視及訓練救護人員，這些醫師24小時線上排班及接案。結合行動急診室專案，讓指導醫師無論身在何地，都能立即透過手機進行線上指導，於第一時間搶救患者。

新北市消防局指出，在與指導醫師緊密合作下，新北市去年到院前心肺功能停止（OHCA）案件，2小時存活率達到35%以上，康復出院比例更高達7.23%。

另外，醫療指導醫師於災害發生時，也可協同消防人員深入災區進行人命救援。今年初花蓮地震，新北市第一時間派員及召集4名醫療指導醫師共同前往災區，在已傾斜的大樓瓦礫堆中進行災害救援、協助患者救治、創傷處理、到院前死亡患者急救與評估後送醫院的選擇及分流，在災區共計支援4日。

消防局目前共有61名醫療指導醫師，為因應心肌梗塞、梗塞型腦中風患者增加，提升心導管手術施作率及血栓溶解劑施打率，消防局今年召募神經內科專科醫師15人及心臟內科專科醫師計14人，擔任醫療指導醫師。希望透過他們的協助及指導，提升新北市緊急救護能量、品質、服務及患者存活率。（編輯：方沛清）1070315

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