苗栗華山老少童樂會 賞花春遊手作趣

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗華山基金會今天為弱勢長輩舉辦春季郊遊活動，300餘名老寶貝、義工走出戶外賞花、漫步，並與幼兒園小朋友體驗巧克力DIY，老少互動其樂融融。



華山基金會今天舉辦「老少童樂會」春季郊遊活動，帶弱勢長輩走訪苗栗大湖巧克力雲莊、雪霸國家公園遊客中心，來自各鄉鎮的長輩、義工共計370餘人，貼近大自然，享受出遊快樂時光，活動也安排大湖鄉立幼兒園小朋友精彩唱跳表演，老少一起巧克力DIY，讓許多長期獨居的老寶貝，彷彿「含飴弄孫」，露出久違笑容。



華山基金會苗栗縣代理站長杜靜容指出，家住後龍鎮偏遠地區87歲的陳奶奶，一個人獨居、身體不佳，外出就醫非常不便，平日鮮少出門，更遑論出門踏青郊遊，華山志工初接觸她時，常感嘆自己很孤單「整天都是面對空蕩蕩的房子」。



去年秋天，陳奶奶開始參與華山活動，臉上的笑容明顯變多，今天再次與華山同伴一起出遊，又有小朋友一起同樂，好心情全寫在臉上。



大湖巧克力雲莊義助這次活動，提供場地、招待入園門票，巧克力雲莊經理胡凱閎表示，看到獨居長輩與孩童互動，格外溫馨，身為在地企業，回饋在地弱勢長輩，希望藉此拋磚引玉，讓更多企業加入愛老人行列，照顧更多弱勢長輩。



華山基金會指出，目前在苗栗縣內17個鄉鎮市設有愛心天使站，共服務約900名弱勢長輩，服務項目包括到宅關懷、電話問安、益智保健、陪同就醫及提供老人所需輔具用品等，陪伴長輩在熟悉環境安度晚年，歡迎各界以每月新台幣1250元支持服務經費，讓愛心關懷傳遍需要的角落。（編輯：李錫璋）1070315