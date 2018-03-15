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嚴重地層下陷地區 農地變更得免繳回饋金

發稿時間：2018/03/15 15:54

最新更新：2018/03/15 15:54

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（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）雲林縣政府輔導寺廟合法立案，對於農地變更須繳交回饋金，讓許多寺廟申請立案躊躇不前，經研究法規、函請中央釋疑，獲得嚴重地層下陷地區農地變更得免繳回饋金的回覆。

雲林縣政府民政處長程源宏今天告訴中央社記者，雲林縣內現在登記有案寺廟798間，有待輔導合法有369間，因為部分寺廟設立地點在嚴重地層下陷地區內，農地變更必須繳交龐大回饋金，使得許多寺廟未能完成合法化程序。

他指出，有關農地變更得免繳交回饋金的適用範圍，僅在農委會公告適用的偏遠及離島地區，經縣府研究法規及函請中央釋疑，終於獲得函文回覆。

程源宏說，縣長李進勇指示召集相關單位研究法規尋求解套，發現依照農業發展條例規定得以免繳回饋金者，除了偏遠及離島地區，若是位在經濟部公告的嚴重地層下陷地區，也符合免繳條件。

程源宏指出，雲林縣政府向農委會積極爭取，在12日獲得函覆，農業用地變更使用案件，位在嚴重地層下陷地區，且於經濟部106年8月30日公告廢止前已申請在案者，由縣府就個案審查認定適用屬嚴重地層下陷地區，得免繳回饋金。

程源宏表示，日後有關農地變更申請案件，不限宗教用地變更案件，只要符合函文條件，都可免收回饋金，希望藉以加速寺廟合法化及農地多元發展，促進地方繁榮。（編輯：方沛清）1070315

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