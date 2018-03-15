警政署長訪雲林基層 期勉投資自身健康

內政部警政署長陳家欽（中）15日走訪基層來到雲林，前往斗六警分局公正派出所慰勉第一線員警，近距離聽取基層心聲，他期勉同仁時時保持彈性，因應世事的瞬息萬變。（雲林縣警察局提供）中央社記者葉子綱傳真 107年3月15日

（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）警政署長陳家欽今天訪視雲林，慰勉第一線員警，與同仁閒話家常，近距離聽取基層心聲，期勉時時保持彈性，投資自身健康、學習與專業很重要。



內政部警政署長陳家欽走訪基層來到雲林縣，先前往斗六警分局公正派出所慰勤，並與警察同仁閒話家常，剛畢業的學弟妹們，看到署長到第一線的派出所關心，都驚喜萬分，好像粉絲看到偶像爭相合照。



陳家欽隨後轉往雲林縣警察局，聽取治安、交通等簡報，並特別嘉勉雲林推動的「護農專案」，具體展現服務地方、滿足在地需求。



陳家欽與基層員警互動過程中，期勉同仁時時保持彈性，以因應世事的瞬息萬變，還有投資自身的健康、學習與專業很重要，遇到狀況才能應變。



另外，台西警分局新任分局長蘇保安，今天在地方各界與會下布達上任，從花蓮縣警察局新城分局長調任來台西的他擁有警大博士學位，曾在「警學叢刊」發表多篇論文，集武將與儒士於一身，地方期盼「博士」分局長的積極、活潑有創意，為地方帶來新氣象。（編輯：方沛清）1070315