推廣長照 彰化社頭鄉設3個長照據點

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）為了推廣長照，彰化縣政府今天在社頭鄉公所舉辦長照據點啟動記者會，彰化縣長魏明谷今天指出，社頭鄉將設立3個據點，希望能造福更多的長者，減輕年輕人的負擔。



彰化縣政府今天在社頭鄉公所前廣場舉辦前瞻基礎建設-整建長照衛福據點啟動記者會，出席的貴賓除了魏明谷外，還包括彰化縣衛生局長葉彥伯、彰化縣政府社會處長黃淑娟以及民主進步黨籍彰化縣議員許書維等人。



魏明谷致詞時說，為了因應人口老化的挑戰，彰化縣內65歲以上人口約有20萬人，因此縣府將老人長照、失能、失智、安養以及就養等方面，列為施政的重點，且向中央爭取核定了21個整建長照衛福據點，其中社頭鄉就有北社頭活動中心、美雅社區活動中心以及社頭鄉衛生所等3個據點。



魏明谷表示，據點完工後，可以提供完整長照服務，讓長者能夠就地安養，長者們也能多去長照據點，與人互動過團體生活，預防失智失能，延緩老化，讓自己過得快樂、健康與長壽。



彰化縣衛生局指出，社頭鄉3個據點中，北社頭活動中心新建日照中心，將規劃成社區活動中心與長青教室、育兒親子館等。



而美雅社區活動中心將改建成C級長照站，針對健康與亞健康老人結合在地資源，提供健康促進、電話問安、關懷訪視、共餐或送餐等服務，鼓勵社區投入照護體系。



至於社頭鄉衛生所新建長照據點，原為衛生所後棟值日室，將辦理複合型日間服務中心，針對辦公室空間進行小規模多機能等多元服務。（編輯：李錫璋）1070315