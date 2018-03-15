台灣國際遊艇展登場 新增動態體驗試乘

（中央社記者陳朝福高雄15日電）第三屆台灣國際遊艇展今天在高雄港畔登場，多艘頂級遊艇熱鬧啟航，擠滿國內外遊艇業者和愛好者；這屆除延續前兩屆水陸展場特色，新增動態體驗試乘，可加價搭遊艇乘風破浪。



這場遊艇界展覽盛事在高雄展覽館舉行，由高雄市政府及經濟部國際貿易局共同主辦，中華民國對外貿易發展協會執行，行政院秘書長卓榮泰和高雄市長陳菊與外貿協會董事長黃志芳等人共同主持揭幕。



卓榮泰致詞時表示，這是兩年一次的遊艇界盛會，也是國內遊艇及相關零配件及海洋產業唯一的專業展覽。台灣向來素有「遊艇王國」的美稱，這次展覽內容涵蓋遊艇及相關產業優質船舶、精品及各項專業服務，將成為國際買主在亞洲地區進行採購的最佳交易平台。



卓榮泰說，「海洋委員會」即將在高雄設立，將充分利用台灣四面環海的海洋資源，連結這些海洋資源再造輝煌時代。



陳菊致詞時先歡迎國內外貴賓到高雄，她表示，高雄在遊艇業界與市府的努力下，已擁有成熟、完整的遊艇產業結構，不但具備優異的遊艇製造、保養維修、後勤支援的能力，同時台灣因得天獨厚，地處亞洲航運樞紐，實為亞洲首屈一指的遊艇製造中心。



遊艇產業具有高科技和高品質的工藝技術，陳菊說，遊艇產業發展逾40年，高雄為「海洋首都」、「遊艇重鎮」，已連續舉辦三屆「台灣國際遊艇展」，期盼未來在市府及遊艇業界的合作下，高雄能蛻變為亞洲最大的遊艇製造、銷售及展覽中心。



曾擔任高市府海洋局長的立法委員賴瑞隆表示，遊艇產業是台灣在地的旗艦產業，擁有國際一流的製造基礎，如能以高雄為發展基地，進一步提升遊艇活動的規模與品質，將為台灣海洋及觀光產業帶來新的契機。促請經濟部、交通部寬列經費推動。



這屆遊艇展15日至18日在高雄展覽館、亞灣遊艇碼頭及嘉信22號遊艇碼頭舉行，有來自多國的170家廠商、1000個攤位參展，室內及水上展示實船65艘頂級遊艇、動力船及帆船，並讓民眾有機會購票試乘頂級遊艇體驗活動，台灣港務公司也加碼支援豪華貴賓船，讓民眾有免費搭乘的機會。（編輯：張銘坤）1070315