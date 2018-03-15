/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

姓氏源流展從成功出發 提升金湖鎮觀光

發稿時間：2018/03/15 17:50

最新更新：2018/03/15 18:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
「金門縣姓氏源流在金湖特展」15日在成功村陳景蘭洋樓景區覺民堂揭幕，承辦的金門縣宗族文化研究協會理事長葉鈞培（圖）表示，金門各宗祠內涵豐富，歡迎大家來了解。中央社記者黃慧敏攝　107年3月15日「金門縣姓氏源流在金湖特展」15日在成功村陳景蘭洋樓景區覺民堂揭幕，承辦的金門縣宗族文化研究協會理事長葉鈞培（圖）表示，金門各宗祠內涵豐富，歡迎大家來了解。中央社記者黃慧敏攝　107年3月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）推廣姓氏源流從「成功」做起。「金門縣姓氏源流在金湖特展」今天在成功村陳景蘭洋樓景區覺民堂揭幕，金湖鎮長蔡西湖期盼能因此延伸陳景蘭洋樓景區，加深金湖鎮的觀光深度。

各姓氏宗親會理事長今天都到場觀禮。縣長陳福海表示，姓氏源流在金湖展出是相當有意義，尤其從「成功」村出發，接下來的各鄉鎮姓氏源流特展一定成功。他建議特展由金湖鎮率先展出，之後到其他鄉鎮巡迴展出，各姓氏宗親都來參與，讓大家瞭解金門的發展史。

金湖鎮長蔡西湖表示，陳景蘭洋樓景區除了有洋樓文化，也有戰爭坑道史蹟，名列金門十大景點之一；姓氏源流展辦理地點「覺民堂」，曾辦過貝類創作展等藝文活動，未來可以擴大陳景蘭洋樓景區範圍，提升金湖觀光。

「姓氏源流在金湖特展」由金門縣宗族文化研究協會承辦，協會理事長葉鈞培表示，大小金門現保存194座各姓氏宗廟與公廳，分屬34個姓氏所有，足見金門地區宗祠家廟密度之高。

葉鈞培說，通常一般人只參加自己宗祠活動，透過這項特展，大家可以了解各個宗祠豐富的內涵，也讓下一代了解自己的姓氏淵源。他說，一個人知道自己的根源，就不會忘本；不會忘本，才不會做壞事。

根據106年12月金湖鎮鎮民姓氏資料，陳蔡呂鄭是金湖鎮四大姓；協會表示，姓氏源流展就是以這個調查成果為基礎，展現「根深蒂固」的金湖鎮特色。

「根深蒂固」和「葉落歸根」兩大系列採用掛幅展示，共有31幅；「金門族譜」展則是採用展板展示，共有4幅。此外，特展設置常態性的「尋根驛站」，協助海內外鄉民、歸僑返鄉訪親，受理尋根需求。

蔡西湖表示，源流特展試辦一年，每天都有服務人員，例假日加派專家駐守展場。協會同時安排宗族文化、宗祠訓練、族譜修譜講座，期盼族譜修譜普及化。（編輯：方沛清）1070315

「姓氏源流在金湖特展」15日在金門陳景蘭洋樓風景區內覺民堂揭幕，金門縣長陳福海（中著西裝者）和金湖鎮長蔡西湖（前左7橘色背心者）等人出席揭幕。中央社記者黃慧敏攝　107年3月15日「姓氏源流在金湖特展」15日在金門陳景蘭洋樓風景區內覺民堂揭幕，金門縣長陳福海（中著西裝者）和金湖鎮長蔡西湖（前左7橘色背心者）等人出席揭幕。中央社記者黃慧敏攝　107年3月15日
「姓氏源流在金湖特展」15日在金門揭幕，金門縣長陳福海（前右2）參觀特展，仔細端詳金門族譜展櫃，並表示這項特展相當有意義。中央社記者黃慧敏攝　107年3月15日「姓氏源流在金湖特展」15日在金門揭幕，金門縣長陳福海（前右2）參觀特展，仔細端詳金門族譜展櫃，並表示這項特展相當有意義。中央社記者黃慧敏攝　107年3月15日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP