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南投社區評鑑 助找出特色與發展方向

發稿時間：2018/03/15 18:14

最新更新：2018/03/15 18:14

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣政府今天起逐一評鑑25個社區，盼透過專家學者協助，發現社區特色及未來發展方向，同時評選縣級代表參加全國評比。

南投縣年度社區發展工作評鑑今天到5月4日辦理，上午首先進行評鑑小組分工及討論會議、頒發評鑑委員聘書，實地評鑑首站下午從竹山鎮延正社區出發，接著到鹿谷鄉廣興社區，評委將訪視25個參與今年縣級評鑑的社區，再選出代表南投縣參加全國評選的社區。

評鑑列車首站到曾獲全國甲等的竹山鎮延正社區，居民表演茶道、傳統口味炒米香等，充分呈現社區產業型態及活力，獲委員高度讚賞，評委也仔細聆聽簡報、詳細審核書面資料，且不斷詢問社區幹部及討論，氣氛熱絡，竹山鎮長黃丹怡、多名縣議員也到場關心。

社會及勞動代理處長陸正威說，今年有25個社區參加評鑑，競爭相當激烈，縣政府今天到5月4日展開逐一訪視，評鑑項目以社區發展協會年度會務、財務與業務為主，希望藉專家學者協助與診斷，發現社區特色及未來可發展方向。

陸正威表示，首站訪視的延正社區人口數1994人，以茶、番薯為主要產業，是典型農村社區，也是全台適種紅番薯唯一產地，社區也積極推動老人食堂服務；廣興社區主要產物有茶葉、孟宗竹、冬筍，近年積極辦理數位機會中心，創造偏遠地區網路學習環境，這兩個社區都努力爭取卓越獎。（編輯：黃于）1070315

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