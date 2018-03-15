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澎湖高中職國防課程打靶 體驗子彈擊發

發稿時間：2018/03/15 19:27

最新更新：2018/03/15 19:55

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澎湖防衛部落實全民國防教育，15日邀請澎湖高中職學校學生體驗T91步槍實彈射擊，透過官兵弟兄指導，感受真槍實彈的魄力，也留下難忘回憶。中央社　107年3月15日澎湖防衛部落實全民國防教育，15日邀請澎湖高中職學校學生體驗T91步槍實彈射擊，透過官兵弟兄指導，感受真槍實彈的魄力，也留下難忘回憶。中央社　107年3月15日

（中央社澎湖縣15日電）澎湖高中職學校學生今天難得在五德靶場進行T91步槍實彈射擊，學子們首次實彈射擊，感到驚喜又刺激。

澎湖高中職校國防課程「射擊」活動，今天安排首批馬公高中與澎湖海事職校各30位男女學生，前往五德靶場進行國軍新式T91步槍25公尺的實彈射擊，每位學子射擊6發步槍子彈。

澎湖防衛指揮部所屬裝騎與機步營等教官等一一向參加實彈射擊的學子們說明靶場須知、安全規定、步槍分解與歸零射擊等，讓學子們對武器與射擊有基本認識，同時達到全民國防教育目標。

參與實彈射擊的黃同學表示，以前只有在電視或電玩上看到槍枝射擊，今天很難得自己有機會親身體驗一番，雖然射擊成績未如想像，不少同學都吃「麵包（全未中靶）」，但是從瞄準到扣扳機，子彈擊發的剎那，都留下一個美好的回憶。（編輯：張銘坤）1070315

澎湖防衛部落實全民國防教育，15日邀請澎湖高中職學校學生體驗T91步槍實彈射擊，並透過官兵弟兄指導，了解自己的打靶成績。中央社　107年3月15日澎湖防衛部落實全民國防教育，15日邀請澎湖高中職學校學生體驗T91步槍實彈射擊，並透過官兵弟兄指導，了解自己的打靶成績。中央社　107年3月15日
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