正妹直播網站當掩護 警方破獲詐騙集團

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）以莊姓男子為首的詐騙集團，利用某正妹直播網站當掩護，騙取被害人投資就可獲利，從事不法吸金。警方今天往宜蘭市一間民宅內逮捕收網，破獲這個集團，移送法辦。



宜蘭縣政府警察局蘇澳分局偵查隊長林志賢下午受訪時說，蘇澳分局日前接獲情資，以23歲莊姓主嫌為首的詐欺集團，於宜蘭市女中路一處以民宅做為掩護，設立流動電信詐欺機房，並召攬青少年從事詐欺電信機手，且集體成員疑似在屋內吸毒。



他表示，蘇澳分局獲報後立即與台北市警方共組專案小組追查。經連日偵蒐埋守，專案小組於今天上午見時機成熟，並在宜蘭檢方指揮下動員前往收網，當場查獲以莊男為首共7名犯嫌，查扣電信機房設備等證物。



警方調查，在這7名嫌犯中，最年輕者僅20歲，其中還有兩名是殺人未遂未到案的通緝犯。集團利用某正妹直播網站當掩護，並以假投資的名義，隨機撥打電話，向被害人謊稱只要註冊加入會員，並投資少數金額即可獲利數倍，最後再用通訊軟體要求被害人匯款註冊，一旦收到匯款就立刻封鎖被害人帳戶，吸金共約新台幣70萬元。



此外，集團還在民宅內供奉廟宇求來的金雞招財，並有教戰守則，指導成員如何詐騙。



警方說，全案經偵訊後，依詐欺及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送宜蘭檢方偵辦。（編輯：方沛清）1070315