/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 宮澤理惠詹順貴米其林頤宮
>rss

太平枇杷節登場 林佳龍：108年盛大舉辦

發稿時間：2018/03/16 12:26

最新更新：2018/03/16 12:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市太平區盛產的枇杷上市了，邁入第16年的「太平枇杷節」活動將展開，台中市長林佳龍今天在宣傳活動中指出，配合年底花博舉行，明年枇杷節活動將盛大舉辦。

太平區公所今天在市府舉辦「2018太平枇杷節～嗨枇杷趴GO記者會」，林佳龍、太平區長陳小菲、太平區農會總幹事余文欽、台中市議員張玉嬿等一起為剛上市的枇杷賣力促銷，希望喜歡枇杷的民眾把握產季嚐鮮。

林佳龍指出，枇杷是很嬌貴的水果，不適合大量運輸，所以舉辦枇杷節活動，將喜歡枇杷的民眾帶到產地，太平枇杷節已邁入第16年，希望將人潮帶進來，而不是將枇杷帶出去，台中花博將從11月3日登場到明年4月，配合花博，明年的枇杷節將擴大舉辦。

「春天來了，枇杷也來了」。余文欽表示，今年的枇杷雖然產期較晚，因為天氣適宜，品質很好，果實綿密、入口即化，甜度也高，預估產期到清明節過後，目前市價約每台斤200元到250元之間，歡迎大家來參加枇杷節活動，不只可以品嚐甜美的枇杷，還可以欣賞太平的好山好水。

陳小菲指出，「2018太平枇杷節」17日揭開序幕，在為期一個月的活動期間分別舉辦多場行銷活動，25日將於太平運動場舉辦「嗨枇杷趴GO」園遊會及「枇哩杷拉太平山野馬拉松」，系列活動將於4月1日在太平區新光國小舉辦的「枇杷產業文化」活動進入尾聲，當天將評鑑出品質出眾的太平枇杷，並舉辦農特產品展售及家政班美食園遊會等活動。（編輯：管中維）1070316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP