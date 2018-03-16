太平枇杷節登場 林佳龍：108年盛大舉辦

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市太平區盛產的枇杷上市了，邁入第16年的「太平枇杷節」活動將展開，台中市長林佳龍今天在宣傳活動中指出，配合年底花博舉行，明年枇杷節活動將盛大舉辦。



太平區公所今天在市府舉辦「2018太平枇杷節～嗨枇杷趴GO記者會」，林佳龍、太平區長陳小菲、太平區農會總幹事余文欽、台中市議員張玉嬿等一起為剛上市的枇杷賣力促銷，希望喜歡枇杷的民眾把握產季嚐鮮。



林佳龍指出，枇杷是很嬌貴的水果，不適合大量運輸，所以舉辦枇杷節活動，將喜歡枇杷的民眾帶到產地，太平枇杷節已邁入第16年，希望將人潮帶進來，而不是將枇杷帶出去，台中花博將從11月3日登場到明年4月，配合花博，明年的枇杷節將擴大舉辦。



「春天來了，枇杷也來了」。余文欽表示，今年的枇杷雖然產期較晚，因為天氣適宜，品質很好，果實綿密、入口即化，甜度也高，預估產期到清明節過後，目前市價約每台斤200元到250元之間，歡迎大家來參加枇杷節活動，不只可以品嚐甜美的枇杷，還可以欣賞太平的好山好水。



陳小菲指出，「2018太平枇杷節」17日揭開序幕，在為期一個月的活動期間分別舉辦多場行銷活動，25日將於太平運動場舉辦「嗨枇杷趴GO」園遊會及「枇哩杷拉太平山野馬拉松」，系列活動將於4月1日在太平區新光國小舉辦的「枇杷產業文化」活動進入尾聲，當天將評鑑出品質出眾的太平枇杷，並舉辦農特產品展售及家政班美食園遊會等活動。（編輯：管中維）1070316