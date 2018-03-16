日籍新人參加原民婚禮訂終身 日媒關注

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）由茂林國家風景區管理處和屏北3鄉鄉公所舉辦的「南島族群婚禮」，明天將在三地門鄉舉行，今年首度吸引一對日本東京新人參加，受到日本媒體關注，明天將到場全程記錄採訪。



茂林國家風景區管理處長簡慶發今天表示，南島婚禮開辦13年來，首次有新郎、新娘都是外國籍身分的新人以原住民儀式互訂終身，對辦理單位來說無疑是種鼓勵，日本富士電視台、每日新聞、日本共同社等明天都將到場全程記錄婚禮並採訪日本新人。



日籍新人吉田俊明和上野去年來台旅遊時，造訪位於屏東瑪家鄉的台灣原住民族文化園區及霧台鄉，對台灣多元的原民文化驚艷不已，經友人分享得知「南島族群婚禮」訊息，受盪鞦韆儀式與排灣族、魯凱族的華麗傳統服飾吸引，於是報名今年的南島族群婚禮。



由茂管處及屏東縣三地門鄉、霧台鄉及瑪家3鄉公所共同舉辦的「南島族群婚禮」系列活動，每年以排灣族或魯凱族的傳統婚禮儀式接受新人報名參加，今年訂名為「鞦韆下的婚禮」，婚禮部分由三地門鄉公所主辦，舉辦的是排灣族婚禮，有10對新人報名參加，除了日本新人外，有5對排灣族及魯凱族新人，另有4對新人是平地人。



茂管處遊憩課長王菁雲表示，排灣族視結婚為人生大事，整個婚禮過程包括「求婚」、「送採薪禮」、「豎鞦韆架」、「下聘」及「成婚」等隆重的傳統儀式，象徵婚姻不僅是兩人世界的美好幸福，也是彼此分攤責任、相互扶持的開始。



王菁雲表示，除明天的主婚禮重頭戲外，至4月1日每週六、日在禮納里遊客中心有部落原味市集，現場有排灣族傳統鞦韆與傳統服飾供民眾拍照；屏北3鄉鄉公所也各推出精彩系列活動，如部落原味市集、露營、飛行傘體驗、部落生態遊程、健走、套裝蜜月及手沖咖啡比賽等，茂管處規劃有接駁專車，方便民眾遊玩高屏山麓。（編輯：管中維）1070316