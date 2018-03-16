捷運萬大線機廠動土 地主憂土地遭賤賣

（中央社記者黃旭昇新北16日電）台北捷運萬大線金城機廠今天動土，地主陳情抗議。台北市副市長林欽榮表示將依法從優從寬評定地價，耐心溝通；新北市長朱立倫則感謝地主支持捷運建設、鼓勵地主參與聯合開發。



由於金城機廠用地尚未完全取得，今天的動土典禮選在靠萬大線支線莒光站的活動中心；地主集合在外圍舉牌，地主權益自救會長江鴻壽帶領大家持白布條高聲抗議。



江鴻壽接受中央社訪問時表示，支持捷運建設，但台北市捷運局為取得捷運設施所需用地，自己找不動產估價師鑑價，以郊區農地價格評估都會區土地的價格，這是「球員兼裁判」。



江鴻壽說，以交通建設之名強徵人民土地，賤價取得農業區與保護區土地後，開發為住宅區、商業區，地主所獲得的價款將來無力承購開發完的不動產，這無異於台北市政府「美河市捷運聯合開發弊案」的翻版。



江鴻壽表示，金城機廠用地約有9成位於農地保護區，目前只有3成與台北市府捷運局達成價購協議，強徵民地已違反憲法保障人民財產的精神，地主拒絕不公不義，盼望依照目前都市計劃變更的捷運開發區，重新鑑價。



在開工典禮與動土時，抗議地主逐一唱名朱立倫、林欽榮、立委吳琪銘、市議員彭成龍的名字，大喊「救救我們」，不過，無人出面與地主對話。



朱立倫致詞指出，感謝地主支持捷運建設，也希望行政院盡速核定萬大線第二期、及捷運環狀線二期、捷運汐止民生線等，日前行政院長賴清德參與前瞻建設座談時，他也懇求賴清德加速核定，並鼓勵地主參與聯合開發。



林欽榮致詞時回應表示，雙北捷運局長有共識，會從優、從寬維護地主權益評定土地價格，將耐心與地主溝通，他盼望新北協助交通黑暗期的維護運輸通暢，並做到公安零事故，感謝地主支持「雙北共榮、捷運聯通」。



有關土地鑑價，北市府捷運局發新聞說明，委託3家雙北市政府地政局推薦的優良估價師事務所，由新北市不動產估價師公會初審，再由台北市府成立委員會審查，選擇土地總價最高者為協議市價，報請台北市長核准後與土地所有權人協議。



台北市捷運局表示，金城機廠用地屬萬大線第一期工程的心臟，為免影響進度及通車時程，將盡速施工並持續與地主溝通協調，如協議不成將依程序報請徵收。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070316