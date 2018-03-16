雲林海角秘境賽龍舟　受理報名

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）今年端午節盛事，將在海角秘境的口湖宜梧滯洪池舉辦雲林首屆龍舟賽，縣府表示，從今天起至4月13日受理報名，6月16日、17日預賽，18日決賽。



今年端午節在6月18日，縣府教育處長梁恩嘉告訴中央社記者，雲林縣內歷史性第一次龍舟賽，將在雲林西南角海角秘境的口湖宜梧滯洪池登場。



梁恩嘉指出，籌備縣內首屆龍舟賽，曾到其他縣市觀摩學習，已訂製8艘大小龍舟將擇日點睛下水，希望藉著端午龍舟賽，營造海角觀光廊道新亮點。



他指出，規劃的參賽組別，有首長議員的表演組、教職員男女混合組、公開男子組、機關男女混合組的大型龍舟競賽，還有公開女子組、高中職男子、高中職女子、國中男子、國中女子的小型龍舟競賽。



各隊參賽人數，大型龍舟鼓手1人、槳手18人、大會支援舵手1人，小型龍舟鼓手1人、槳手12人、大會支援舵手1人；各個參賽組別獎金不同，最高優勝獎金新台幣5000元。



梁恩嘉表示，報名表件可至雲林縣政府教育處網站下載，報名紙本及報名電子檔分別寄到不同受理學校，才算完成報名，相關訊息請查看龍舟賽簡章內容。



雲林縣政府水利處長許宏博指出，340公頃的宜梧農場開發完成100公頃的滯洪池及環池自行車道的生態園區，也是生物多樣性發展及各種鳥類重要棲息地，有「雲林版日月潭」美稱，列為雲林縣水環境生態永續發展重點區域，獲得前瞻基礎建設計畫補助，當地鄰近舉辦國際環境藝術節的成龍溼地，蔚為旅遊新天地。（編輯：管中維）1070316