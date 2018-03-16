節能減碳 日專家中市分享成功案例

（中央社記者郝雪卿台中16日電）節能減碳已成世界潮流，日本KAZ顧問公司社長鈴木和男今天應邀到台中市講授節能減碳系列課程，提出日本企業成功案例，給予台灣中小企業建議，提升台中市企業競爭力。



全球氣候變遷，地球暖化加劇，各國紛紛推動相關政策因應環境變化，日本台灣交流協會及經濟部中小企業處透過日本一般財團法人海外產業人才育成協會（AOTS），聘請鈴木和男到台中市塑膠工業技術發展中心講授「節能減碳．CSR/CSV之企業經營」系列課程。



鈴木和男在課程中分享針對節能減碳下的企業經營理念，以及環境友好型企業經營，並針對CSR（企業社會責任）、CSV（創造共享價值）提出日本企業成功案例，提供台灣中小企業建議。



受邀出席的台中市政府經濟發展局副局長李逸安也指出，近年氣候變遷，綠色議題成為全球關注的焦點，透過政府與民間共同努力，將循環經濟導入創新商業模式，提升綠色效益，邁向永續循環經濟。



李逸安表示，市府配合中央節電政策，針對台中市服務業、住宅及政府機關部門等，辦理各項節電活動，包含集合式住宅節能補助及設備汰換補助，除了補助之外，為宣導永續發展理念，市府也辦理各項節電講習課程、志工培訓，並積極深入校園及社區，向學童及市民推廣節電觀念。



經發局表示，市府今年提出570萬元預算，針對家戶部門設置太陽能版給予補助，希望拋磚引玉，促進綠能發展，並帶領台中朝智慧、低碳、節能城市願景邁進。



經發局指出，為使台中市邁向低碳城市，市府積極推動太陽光電發電系統等再生能源設置，105年依「台中市發展低碳城市自治條例」規定，分三期公告用電量月均800瓩以上家戶，要求自公告日起3年內完成裝設用電量10%的再生能源系統。（編輯：施燕飛／黃于）1070316