彰化推離岸風電 人才及供應鏈在地化

（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）離岸風電業者沃旭能源公司今天與世紀離岸風電設備公司簽歐元250萬元採購合約，也分別與彰師大、大葉大學簽訂儲能研究、學徒計畫合作備忘錄，走向人才培育及供應鏈在地化。



彰化縣政府與沃旭能源公司推動離岸風電，今天在彰化縣長魏明谷見證下，沃旭與國立彰化師範大學及大葉大學簽署風電人才發展合作備忘錄，也與世紀離岸風電設備股份有限公司簽下約新台幣9000萬元合約，採購管架式基礎結構轉接段原型，預計下半年交付。



魏明谷說，沃旭能源先前已與縣政府簽合作備忘錄，這次合作更具體與大學簽人才培育計畫，並與世紀風電設備建立合作廠商關係，期望未來運轉後營業稅與營利事業所得稅都繳入政府。



沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭能源選擇進入台灣市場，就積極與台灣廠商洽談合作，開發在地供應鏈，為確保大彰化離岸風電計畫水下基礎底層結構的本地製造技術與產能，歐洲團隊多次訪台與世紀風電密切合作，並在簽署合作意向書後，分享專業標準與知識。



柏森文表示，分別與大葉大學簽訂離岸風電學徒計畫、與彰師大簽訂儲能系統研究的合作備忘錄，相信透過合作，教育機構可更善用現有教學架構，並更適合離岸風電產業需求，相信教育與專業實務結合，是培育離岸風電菁英專才最佳模式。



彰師大副校長陳明飛說，離岸發電需要非常大量的儲能電池，彰師大工學院以智慧機械與綠色能源為教學特色，在儲能領域裡有深入研究發展，還有優秀師資與人才，期望為彰化離岸風電產業盡一份心力。



大葉大學校長梁卓中表示，經縣長魏明谷、彰化縣政府促成，與沃旭能源公司簽訂離岸風電學徒計畫合作備忘錄，利用職訓培養風機維修人才。（編輯：方沛清）1070316