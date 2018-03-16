北車變身智慧大樓 下載App享定位導航

台北市政府與亞旭電腦合作，推動改造台北車站為智慧車站計畫，副市長林欽榮（前左）16日下午出席體驗發表會。中央社記者梁珮綺攝 107年3月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）從發想到達成，台北市政府費時2年，將台北車站搖身一變為智慧車站，民眾只需下載「臺北車站通」室內導航App，可依據定位資訊，前往想到的地點，台北車站將不再是迷宮。



台北市政府與亞旭電腦合作，推動改造台北車站為智慧車站計畫，副市長林欽榮今天下午出席體驗發表會致詞表示，台北車站單日吞吐量平均為54萬人次，為全國規模、運量最大的車站。



台北市交通局長陳學台說，以往民眾對台北車站既定印象只有台鐵，隨著捷運、高鐵、捷運桃園機場線、客運轉運站等陸續完工通車，台北車站站體設施與日俱增，包括眾多地下街、商場，為改善台北車站指標動線，融合都市景觀及防災理念，改造為智慧車站。



現在的台北車站智慧化集人行指標導引、室內定位導航、觀光交通旅遊運用、安全監控系統及停車場智慧化5項於一身。人行指標導引提供交通資訊查詢、樓層導覽、美食及景點查詢、公益廣告播放等功能。



室內定位導航部分，只要民眾下載「臺北車站通」下載App，所在位置將可透過低功率藍牙技術定位，有定位導航、交通資訊、美食購物、智慧停車及訊息推播等功能。



「臺北車站通」Android版本預計月底上線、iOS版預計4月中上線。（編輯：施燕飛/管中維）1070316



