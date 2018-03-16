斗六中央公園見雛形 水岸園區建藝術客廳

（中央社記者葉子綱雲林縣16日電）斗六市中央公園見雛形，鄰近社口旅遊服務中心的藝術水岸園區，完成第一期的植被及環狀步道，接下來第二期工程著重親水設施、淨水系統及藝文展演場地。



斗六市公所今天發布訊息，將於明天上午在斗六社口里的社口街與中正路口，舉行斗六藝術水岸園區第一期落成啟用典禮，並舉辦花園城市社區趣味競賽，廣邀民眾參與。



斗六市長謝淑亞告訴中央社記者，斗六社口區段徵收後部分土地，將興建為藝術水岸園區，打造「斗六中央公園、藝術客廳」，結合周邊的行啟紀念館、籽公園等景點，規劃出符合各年齡層的活動需求。



斗六藝術水岸園區北邊緊鄰雲林溪、成大醫院斗六分院，南邊臨接大學路，東邊中正路，西側鎮南路，基地面積約2公頃，雲林溪畔的親水美景及大片草地成為民眾休憩的新好去處。



位在水岸園區旁的社口旅遊服務中心，正由雲林縣政府興建中，縣府推動的雲林溪掀蓋親水園區，與水岸園區相連，未來將形成斗六生活圈新風貌。



雲林縣政府水利處長許宏博表示，雲林溪掀蓋親水園區已完成部分河段掀蓋，未來逐步推動上游地區淨水工程，整頓水質與河道潔淨環境，結合位在雲林溪上游河段斗六藝術水岸園區後續工程，營造市民休憩新空間，打造斗六中央公園的親水河岸。（編輯：黃于）1070316