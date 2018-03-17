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台中捷運招募95人 月薪最高6.9萬元

發稿時間：2018/03/17 09:50

最新更新：2018/03/17 10:09

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台中捷運綠線即將在107年底試運轉，中捷公司將招募95人。圖為捷運內部車廂畫面。（中央社檔案照片）台中捷運綠線即將在107年底試運轉，中捷公司將招募95人。圖為捷運內部車廂畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中捷運綠線即將在年底試運轉，中捷公司今天指出，將招募運務、維修、財務、企劃等各職類共95人，月薪依職務類別約新台幣3萬5000元到6萬9000元。

台中捷運公司表示，台中捷運綠線總工程進度已逾76%，預計年底試運轉、109年營運，為確保未來營運無縫接軌，這次將透過公開延攬招募新血，職缺包含運務、維修、資訊、事業、企劃、財務、會計、工安等共95名，18日起在中捷網頁公開招募資訊。

中捷指出，這次延攬招募共分為運務、維修及經營管理等3大類組共46種工作職缺，包括控制長、控制工程師、正工程師、副工程師、助理工程師、副站長、股長、領班、工程員、正管理師、副管理師、助理管理師等職缺，正取95人，另備取64人。

台中捷運公司指出，公司提供新進人員一套兼顧公平性與激勵效果的薪酬及福利制度，加上公司重視證照專業，開辦一系列專業技能養成訓練課程，協助員工再進修，增加工作技能，取得專業證照。

中捷表示，這次招募各職缺應考學歷、工作經驗及詳細資訊，將於18日起刊登於台中捷運公司徵才網頁，報名到30日截止，歡迎有經驗的軌道同業菁英加入台中捷運服務行列。（編輯：方沛清）1070317

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