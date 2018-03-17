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澎湖千人植樹 營造美麗校園

發稿時間：2018/03/17 12:31

最新更新：2018/03/17 13:35

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屏東林管處與澎湖縣政府17日在澎湖科大校園舉行「再現台灣原生綠－共創澎湖零碳島」植樹活動，現場提供8500株苗木供民眾索取。中央社　107年3月17日屏東林管處與澎湖縣政府17日在澎湖科大校園舉行「再現台灣原生綠－共創澎湖零碳島」植樹活動，現場提供8500株苗木供民眾索取。中央社　107年3月17日

（中央社澎湖縣17日電）澎湖縣近1000名民眾今天聯手在澎湖科技大學校園種下1萬1770株南洋杉等5種苗木，期盼營造綠意盎然的校園與美麗的海岸線。

屏東林管處與澎湖縣政府舉辦的「再現台灣原生綠－共創澎湖零碳島」植樹活動，今天在澎湖科大校園舉行，縣長陳光復、屏東林管處長張偉顗、議長劉陳昭玲等人及1000名民眾，聯手在校園內植下1萬1770株南洋杉、小葉欖仁、木麻黃、羅漢松與草海桐等苗木。

張偉顗表示，澎湖地區風大少雨，為維護生態永續，林務局造林工作隊自80年進駐，協助造林綠美化，至106年止，在澎湖造林高達2260餘公頃，今年除在澎湖科大校園種下1萬1770株苗木外，未來3年配合澎湖綠能智慧低碳島，將增加澎湖綠覆蓋率，讓澎湖成為綠能低碳島。

陳光復表示，感謝林務局20餘年來在澎湖造林，對於環境綠化非常重要，期盼朝零碳島的目標努力。

劉陳昭玲指出，澎湖在30年前被形容是「吃沙」，早年由防區阿兵哥造林，20餘年來林務局接手造林，讓澎湖成為一處大型森林公園，形塑零碳島的好所在。

今天的植樹活動，屏東林管處與澎湖公園管理所提供南洋杉、變葉木、羅漢松、矮仙丹、日本女貞、七里香、金露華等6種苗木8500株，供民眾索取，一起種出原生綠，不到半小時被索取一空。

此外，澎湖科大在植樹之前，在行政大樓舉辦文創藝術教學中心開幕，未來澎湖在地藝術能與台灣專業藝術得以對接，讓校園成為澎湖在地藝術天然展示區。（編輯：管中維）1070317

屏東林管處與澎湖縣政府17日在澎湖科大校園舉行「再現台灣原生綠－共創澎湖零碳島」植樹活動，民眾聯手種下1萬1770株南洋杉等5種苗木，盼營造綠意盎然的校園與美麗的海岸線。中央社　107年3月17日屏東林管處與澎湖縣政府17日在澎湖科大校園舉行「再現台灣原生綠－共創澎湖零碳島」植樹活動，民眾聯手種下1萬1770株南洋杉等5種苗木，盼營造綠意盎然的校園與美麗的海岸線。中央社　107年3月17日
屏東林管處與澎湖縣政府17日在澎湖科大校園舉行「再現台灣原生綠－共創澎湖零碳島」植樹活動，澎湖縣長陳光復（左3）、議長劉陳昭玲（前右3）等人與民眾聯手種下1萬1770株南洋杉等5種苗木。中央社　107年3月17日屏東林管處與澎湖縣政府17日在澎湖科大校園舉行「再現台灣原生綠－共創澎湖零碳島」植樹活動，澎湖縣長陳光復（左3）、議長劉陳昭玲（前右3）等人與民眾聯手種下1萬1770株南洋杉等5種苗木。中央社　107年3月17日
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