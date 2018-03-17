旌旗教會就業博覽會 美國企業進駐徵才

（中央社記者郝雪卿台中17日電）有別於過去舉辦扶貧濟弱的活動，台中旌旗教會今天舉行就業博覽會，現場釋出近500職缺，還有美國標普500大的上市公司進駐徵才，教會也請來專家學者進行職涯專題講座。



台中旌旗教會就業博覽會今天熱鬧登場，現場釋出近500職缺，吸引上千人潮前來，徵才企業從科技、醫美、教育、金融、行銷創意、餐飲服務到傳產，並有美國標普500大上市公司進駐徵才，現場還舉辦職涯專題講座，邀請多位專家學者分享求職經驗。



旌旗教會表示，這次有33家企業進行聯合徵才，包括專業的網路行銷公司崴浤科技、連鎖醫美集團采風醫美、環保塑料包材製造公司三景塑膠實業、製鞋整廠機械設備公司鼎聖機械，以及在美國S&P500掛牌上市、全球最大電動工具暨居家五金製造商史丹利百得等，求職者都穿著正式服裝、預備履歷，現場直接洽談與面試。



教會還為求職者設置免費的「職場開運祝福」專區，求職者可以抽取祝福經文，接受工作職涯上的祝福禱告，不少人在面試找工作之餘，也希望尋求人生的方向與心靈平安，因此吸引長長的排隊人龍。



旌旗教會主任牧師蕭祥修表示，年輕人不只要找工作、更要找方向，教會非常關心台灣年輕世代的工作機會、職涯規劃與生涯發展，期待能幫助年輕人認識自己、並了解目前台灣的職場現況，以及在職場上如何自我成長與學習，進而找到最適合自己的領域、揮灑人生。



活動發起人暨外商公司資深副總莊懷德指出，今年的徵才廠商較去年增加一倍以上，主要是去年的就博會得到企業主的正向回饋，企業主希望不只找「人手」更要找「人才」，去年在現場募得的員工在態度和抗壓性上相當符合期待，因此業界口耳相傳，讓今年的企業召募非常順利，不少大廠踴躍進駐。（編輯：黃于）1070317