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高中社團成果發表 林佳龍勉多方適性發展

發稿時間：2018/03/17 18:21

最新更新：2018/03/17 18:21

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市各高中社團成果發表會今天舉行，市長林佳龍勉勵青少年透過文化藝術薰陶、運動體育發展等多元體驗適性發展，更上台與台中女中熱音社學生高歌，氣氛嗨到最高點。

台中市政府推動「台中好Young挺青春」專案，透過職涯體驗、社團發表等活動，讓學子有管道展現才能，今天舉辦高中職表演團體及動態社團成果發表，由9隊高中職藝術表演團體進行演出，展現才藝學習成果，包括熱音社、熱舞社、吉他社、樂團及旗隊等帶來精彩演出。

林佳龍下午在教育局長彭富源的陪同下，前往台中文化創意產業園區方舟音樂藝文展演空間欣賞學子表演，更上台與台中女中熱音社學生高歌；各團隊也展現實力，不僅有熱舞社學生奮力演出展現力與美，熱音社學生也表演自創作品，氣氛熱鬧。

林佳龍表示，透過藝術表演與動態社團展示成果，也經由表揚帶動榮譽感，讓教育不再僅侷限於教室中，整個社會各領域都是學校的一部分；市府重視青年與青少年的教育，特別期盼均衡發展，因此結合教育局、文化局、運動局及勞工局整合各式各樣的活動，盼讓青少年擁有健康的成長環境。

林佳龍指出，青少年有旺盛精力與創意，要讓他們能夠發揮，除了學校的制式教育外，也特別強調體驗，相信透過「百師入學」讓青少年了解文化領域的典範，形成效法的對象；「百業體驗」則提供未來將投入相關職場的學子，提早觀摩達人或大師的精神，還有「百座設施」方面，積極建設運動與文化展館，提供青少年好的場域進行體驗。（編輯：黃于）1070317

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