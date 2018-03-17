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北市食安資訊網 夜市食材來源查得到

發稿時間：2018/03/17 18:49

最新更新：2018/03/17 19:13

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食安問題全民關注，台北市衛生局與衛福部食藥署等單位推動「台北市食安資訊入口網」，17日在信義區宣布啟用，現場並舉辦食安資訊e點通園遊會。中央社記者陳妍君攝　107年3月17日食安問題全民關注，台北市衛生局與衛福部食藥署等單位推動「台北市食安資訊入口網」，17日在信義區宣布啟用，現場並舉辦食安資訊e點通園遊會。中央社記者陳妍君攝　107年3月17日

（中央社記者陳妍君台北17日電）台北市食安資訊入口網今天啟用，民眾可隨時隨地查詢台北市餐飲衛生稽查結果與食材來源，包括各大夜市、賣場、連鎖速食店、連鎖咖啡館和伴手禮等食材來源，都能查得到。

台北市政府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署、台北市政府教育局、市場處和台北市藥師公會下午舉辦「食安資訊e點通」園遊會，宣布北市食安資訊入口網（http://foodsafety.health.gov.tw）啟用。

衛生局長黃世傑表示，北市府首重食品資訊公開，民眾可選擇食藥粧網路地圖和台北市食材登錄平台，查詢關心的餐飲店衛生稽查結果，還有各大連鎖餐飲店的食材來源。

他指出，食藥粧網路地圖（imap）揭露台北市5155家餐飲業者基本資料和衛生稽查結果，還提供友善查詢介面，開闢「通勤族美食」、「商圈美食」、「百貨美食」3種簡易搜尋模式，希望讓民眾安心外食。

北市食材登錄平台連鎖咖啡廳專區1日正式強制執法，公開17個品牌、584家門市，揭露946項產品、2713種食材資訊和449份檢驗報告，給民眾更透明的餐飲消費環境。（編輯：黃于）1070317

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