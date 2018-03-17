台日豆腐業者簽MOU 大溪豆干走向世界

「2018大溪豆干節」17日起在桃園熱鬧登場，桃園市豆腐商業同業公會並與日本京都府豆腐油揚商工組合簽訂合作備忘錄，桃園市長鄭文燦（左3）到場見證，盼將大溪豆干推上國際舞台。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年3月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）「2018大溪豆干節」活動今天展開，桃園市豆腐商業同業公會也宣布與日本京都府豆腐油揚商工組合簽訂MOU，未來透過技術及商品交流，讓大溪豆干走向世界。



桃園市豆腐商業同業公會與日本京都府豆腐油揚商工組合簽訂MOU，4月將赴日交流，讓大溪豆干結合日本，走向世界，讓大溪豆干成為獨一無二的品牌，體驗「大溪漫城」獨特文化魅力。



桃園市長鄭文燦下午出席在大溪區中正公園的開幕記者會。他表示，大溪豆干節已邁入第4屆，連續兩週週末在大溪中正公園舉辦，今天主題為「京宴大溪」，現場製作豆渣湯圓、明（18）日「享壽平安」，製作平安粥，融合普濟堂關聖帝君的信仰；24日則是「豆製始祖」、25日「食藝輕食」。



鄭文燦表示，大溪是桃園歷史起點、文化故鄉，經過百年記憶傳承建立起的大溪豆干品牌，在與科技發達的日本食品業合作後，相信更能發揮豆干的風味及特色，打造大溪豆干成為獨一無二的品牌。



桃園市豆腐商業同業公會常務監事黃建嘉受訪表示，雙方簽訂MOU，未來將針對技術與食安進行交流，還可派員參訪以往不開放的製作工廠，同時也開放豆類商品的交流販售，讓大溪豆干結合日本走向世界。



黃建嘉表示，邁入第四屆的大溪豆干節，活動不但結合踩街、體驗、表演外，也融合大溪傳統木器、陀螺等。豐富的文化內涵，今年更吸引日本豆類界五大工會理事長一行20人來台交流，24日也會透過台日豆製產業研發的最新技術與食品科技，共同製作「大QQ干」。



「2018大溪豆干節」在17、18日及24、25日2個週休假期，都會在中正公園舉辦活動，引領遊客共同體驗大溪觀光小鎮的自然景觀，也認識桃園豐富的豆食文化。(編輯:孫承武)1070317