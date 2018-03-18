/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李敖戴資穎天元宮台灣旅行法
>rss

婦女節影展閉幕 楊明州：續維婦女權益

發稿時間：2018/03/18 16:07

最新更新：2018/03/18 16:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市副市長楊明州今天出席婦女節「女人．女能」閉幕影展時說，市府團隊將持續推動各項婦女權益與性別平等政策，讓婦女有更大的揮灑舞台，讓高雄成為性別友善的城市。

楊明州下午高雄市立圖書總館出席婦女節「女人．女能」閉幕影展，他致詞表示，高雄一直都非常重視性別平權及婦女權益工作的推動，去年市府各級機關女性首長、副首長比例達30.52%，六都中只有高雄同時有女性市長及議長，因此在各項政策的規劃都特別融入性別的觀點，也積極推動「鼓勵男性參與照顧工作」相關政策。

他又說，即使今年婦女節系列活動落幕，但未來仍會持續邀請專家學者、婦女團體與市府局處團隊共同關心婦女權益與性別平等政策議題，永不停歇。

高市今年婦女節系列活動共舉辦8場次影展，放映9部影片，從3月6日開幕片「關鍵少數」到今天閉幕影片「解放女性」，呈現不同年代、國家、種族的性別關注議題，其中還有5名在地高雄女導演所執導的影片或紀錄片。

為契合今年婦女節主題「媒體x女性」，高市社會局選用曾獲法國棕櫚獎最佳影片的「解放女性」作為閉幕影片，影片裡敘述烏克蘭婦女運動者奧克薩娜莎秋，帶領婦女團體進行性別抗爭的過程及她傳奇又具有群眾魅力的故事，透過影片呈現不一樣的女性形象，以及女性如何改變社會的故事。

「2018高雄婦女節」系列活動連續3年以影展、講座和書展的藝文方式辦理，希望讓更多人看到女性在不同領域上對社會的影響及貢獻。（編輯：陳清芳） 1070318

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP