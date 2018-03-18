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退休女警回歸田園 造景植樹分享咖啡香

發稿時間：2018/03/18 17:02

最新更新：2018/03/18 17:15

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擔任警察近30年的林雪敏退休後，搖身一變成為咖啡店老闆娘，她說，退休後開始學習，成功取得庭園造景景觀師證照及國際烘豆師認證，盼與大家分享咖啡香。中央社記者吳哲豪攝　107年3月18日擔任警察近30年的林雪敏退休後，搖身一變成為咖啡店老闆娘，她說，退休後開始學習，成功取得庭園造景景觀師證照及國際烘豆師認證，盼與大家分享咖啡香。中央社記者吳哲豪攝　107年3月18日

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）擔任警察近30年的林雪敏退休後，從緝拿罪犯的刑警搖身一變成為田園咖啡店老闆娘，林雪敏說，因受傷決定退休，學習取得庭園造景景觀師證照以及烘豆師認證，與大家分享咖啡香。

從事警察工作28年，林雪敏在結婚後調回彰化縣，原本在彰化縣警察局保安隊工作，不過林雪敏覺得坐辦公室的工作不適合她，於是自行提出申請轉調刑警大隊成為女刑警，不管是毒品、重利還是暴力討債，林雪敏都讓犯嫌一一落網，接受法律制裁。

林雪敏說，3年多前，她在家裡的樓梯間跌倒，才突然覺得自己不能一直生活在高壓之中，直到退休前手上雖然還有治平案件要處理，但還是決定要退休，而退休之後，在先生的鼓勵下，決定在埔鹽鄉開咖啡店。

林雪敏表示，她和先生在老家埔鹽鄉買了土地，原本想要回歸田園，不過為了親手打造心目中的庭園咖啡，於是從頭開始學習造園景觀課程，取得景觀師的證照，設計和施工不假他人之手，自己種下台灣真柏和黑松，也開始學烘咖啡豆，在今年年初正式取得國際烘豆師的證照，開始咖啡店的工作。

林雪敏表示，原本丈夫希望她退休後能一起享受恬淡的生活，沒想到退休後開咖啡店，日子比當警察還忙碌，但她也很開心有這個機會能跟同好們一起分享咖啡香。（編輯：方沛清）1070318

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