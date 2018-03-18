麥田農村體驗 親子享用窯烤披薩

台中市道卡斯青年工作會主辦「2018外埔親子麥麥香傳–親子割麥食農教育」活動18日舉行，讓民眾了解割麥正確步驟以及乾燥小麥的技巧等，感受農村生活樂趣。（道卡斯青年工作會提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月18日

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市道卡斯青年工作會今天在外埔區土城里舉行親子割麥食農教育，帶領民眾了解割麥的正確步驟以及乾燥小麥的技巧，並享用當地小麥麵粉製作而成的窯烤披薩，體驗農村生活。



道卡斯青年工作會今天舉辦「外埔親子麥麥香傳－親子割麥食農教育」，理事長施志昌表示，外埔為台中市第二大產麥地區，僅次於大雅區，每年3、4月是小麥的成熟期，黃澄澄的麥子在田中隨風飄逸，景色優美。



施志昌指出，舉辦食農課程讓親子體驗自己所吃到的小麥是如何收割，還教學如何乾燥保存小麥，民眾帶回家的不僅僅是回憶和照片，還有一束美麗的小麥花束，可放置家中。



外埔小麥產銷班班長洪聖淵表示，每年都和修平科技大學聯合舉辦幽浮麥樂文化節，打造地景藝術，往年都是由修平科大的學生協助割麥，今年舉辦割麥活動，希望讓更多的民眾可以體驗到真實的農民生活。



許多家長帶孩子前來體驗，他們說，現代人生活忙碌，假日想要享受農村生活並親近大自然，許多人連麥田都沒看過，參加親子割麥體驗真是好玩又新鮮。



施志昌指出，想要體驗麥田樂趣的民眾，25日還有「幽浮麥樂文化節」，歡迎前來體驗。（編輯：方沛清）1070318



