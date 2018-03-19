雲林疏浚河道防汛 居家溝渠清淤避水患

雲林縣政府水利處19日表示，將在4月底前完成60條易堵塞河段，並執行全民總動員溝渠清淤作業，以維護汛期防洪，降低水患之苦。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 107年3月19日

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）每年5月的汛期將至，雲林縣政府今天表示，積極疏浚河道，將在4月底前完成60條易堵塞河段，並加強執行全民總動員溝渠清淤，以維護汛期防洪，降低水患之苦。



雲林縣政府水利處長許宏博告訴中央社記者，今年度縣管河川及區域排水瓶頸段減災工程，第一階段以新台幣6000萬元經費，疏浚60條易堵塞瓶頸河道，預計3月下旬開工，4月底前完成，另外，函請河川局儘速辦理央管河川疏浚作業。



他指出，每年5月至11月汛期，颱風豪雨侵襲，低窪地區河道或溝渠淤積造成水患，影響民眾生命財產安全，究其原因是淤積致水流宣洩受阻，例如台西有才寮大排、口湖羊稠厝大排、舊虎尾溪、大埤延潭大排等，都是加強清淤的重點河段。



治水防洪除了疏浚易堵塞的河道，居家社區周遭的溝渠也是重點，許宏博呼籲民眾，不要將農業廢棄物丟棄到大排或水溝中，更要注重村落排水、道路側溝雜草、垃圾等清淤。



許宏博表示，水利署啟動溝渠清淤全民總動員，喚起民眾加入改善居家周遭、社區排水暢通的行列，減少水溝淤積以減少積淹水，減少淤積的行動之一，就是不要將垃圾丟入水溝，希望全民共同自主預防水患。（編輯：管中維）1070319