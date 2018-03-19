雙北桃園合作 道路管線施工標準一致化

台北市工務局長彭振聲（中）、新北市工務局長朱惕之（左2）和桃園市工務局長黃治峯（右2）19日簽署合作備忘錄，宣布107年度起，道路施工監造及現場管理人員只要在台北、新北或桃園受訓合格取得證照，即可在3市執行相關業務。中央社記者陳妍君攝 107年3月19日

（中央社記者陳妍君台北19日電）為打造一日生活圈，雙北市與桃園市工務局今天宣布，107年度起，道路施工監造及現場管理人員只要在台北、新北或桃園受訓合格取得證照，即可在這3市跨市登錄，執行相關業務。



台北市工務局長彭振聲、新北市工務局長朱惕之和桃園市工務局長黃治峯今天簽署合作備忘錄。彭振聲告訴中央社記者，台北世大運時，有廠商到桃園施工，發現施工監造人員雖然已取得台北市證照，但在桃園還要另外受訓，取得桃園市證照。



他指出，桃園市去年剛設立道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心，台北、新北與桃園認為道路管線施工要品質一致，因此施工監造人員只要在雙北或桃園受訓、取得證照，就可以在這3個城市監造共同管道或管線挖掘工作。



台北市工務局表示，雙北與桃園市要打造一日生活圈，希望先從道路開始。要求監造人員取得相同的證照，未來廠商就會要求一致的嚴格品質。



台北市道管中心主任李文芳指出，雙北與桃園市會個別上課，但教材統一，讓施工監造人員了解3市的施工規定與工程法規。



他表示，由於台北與桃園都設有道管中心，這兩個城市會架設施工攝影機，監造人員也會在管線單位駐點，觀看施工情形，希望從前線與後方管理雙方面著手，提升道路與管線施工品質。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070319