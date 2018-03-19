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花蓮地方善款 葉俊榮：應用於救災專款專用

發稿時間：2018/03/19 13:45

最新更新：2018/03/19 14:12

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花蓮震災善款傳出有新台幣8億元用於觀光、石材業者紓困引發立委質疑。圖為花蓮地震坍塌的雲門翠堤大樓。（中央社檔案照片）花蓮震災善款傳出有新台幣8億元用於觀光、石材業者紓困引發立委質疑。圖為花蓮地震坍塌的雲門翠堤大樓。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北19日電）花蓮震災善款傳出有新台幣8億元用於觀光、石材業者紓困引發立委質疑。內政部長葉俊榮今天說，依災防法規定，善款要專款專用，並尊重捐助者指定用途，確實是應該用於救災。

民主進步黨立法委員谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今天在立法院內政委員會質詢時指出，0206花蓮震災收到各界捐款逾新台幣20億元，現在傳出善款中有4億元要用在觀光紓困、4億元用來補助石材業者，總計8億元，占總捐款的4成用在產業重振，不是全數用來救助災民。

葉俊榮說，依災害防救法第45條規定，善款要專款專用，並尊重捐助者的指定用途。Kolas Yotaka追問，葉俊榮是否認為這樣不符比例？葉俊榮說，他還沒有直接了解相合性問題，他現在說的是法律規定的原則。

他進一步表示，捐款人基於善念，實際上執行的人也要基於善念的延續，有任何做得不對的地方，大家都可以檢討，「確實是應該用於救災，專款專用」；他也說，對災害的善念是不分藍綠、不分彼此。

災害防救法第45條規定，民間捐助救災的款項，由政府統籌處理救災事宜者，政府應尊重捐助者意見，專款專用，提供與災民救助直接有關事項，不得挪為替代行政事務或業務費用，並應公布支用細目（編輯：溫貴香）。1070319

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