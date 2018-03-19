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善款運用遭質疑 張善政公布退款方式

發稿時間：2018/03/19 15:44

最新更新：2018/03/19 16:04

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（中央社記者盧太城花蓮縣19日電）花蓮地震捐款的運用遭質疑。捐款管理委員會召集人張善政之友臉書貼文，提供民眾退款方式，「讓大家儘快以自己的方式幫助花蓮重建」。

花蓮地震災後捐款，網路上有人質疑災民沒有拿到救助金，且善款有8億元被拿去補貼石材業者與觀光，質疑善款運用不當，要求退回善款。

前行政院長張善政擔任「花蓮縣政府0206地震災害捐款管理及監督委員會」召集人，張善政之友臉書粉絲專頁，今天下午貼文「讓我們停止謾罵，以各自的方式支持重建」。

貼文說，這幾天有許多網友因為對於善款委員會「暫列」用來讓業者感到安心的善款預算感到不滿 （會議記錄中已明確指出優先爭取中央補助，受災業者申請紓困利息補助，在各大災害的後續處理中皆是如此），大量湧入粉絲專頁要求退回捐款。

貼文說，雖然並不熟悉詳細退款流程，但是還是決定替大家整理退款的方式，讓對於目前善款運用感到不解的網友，能夠儘快取回自己的善款，以自己的方式支持花蓮地區的災後重建，並且協助闢除網路上有心人士刻意散播花蓮縣府拒絕退回善款的不實謠言，讓焦點能夠盡快回到災民身上。

退款的方式1：撥打花蓮賑災聯合服務中心專線，洽詢專人。退款方式2：提供原來捐款資料及相關退款資料至花蓮縣長民意信箱。中心專線：(03)8223171、(03)8223176 。民意信箱：https://goo.gl/crS58h更多詳細資訊：https://goo.gl/t6DgqB。（編輯：陳清芳）1070319

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