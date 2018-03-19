省工馬鈴薯收穫機 彌補農村人力不足

雲林縣精緻農業生產合作社19日在莿桐鄉農田舉辦「引進省工機械—新式馬鈴薯收穫機示範推廣觀摩會」，吸引農民參與。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年3月19日

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）引進馬鈴薯採收省工機械，0.1公頃可提高5倍人力效率，雲林縣精緻農業生產合作社今天示範推廣，希望彌補農業缺工問題，並提高生產效率。



雲林縣精緻農業生產合作社在莿桐鄉農田舉辦「引進省工機械—新式馬鈴薯收穫機示範推廣觀摩會」，吸引農民參與。



雲林縣精緻農業生產合作社理事主席張信富指出，新式收穫機可同時進行挖掘、篩選、收集、清除石塊與土壤等作業，每小時收成作業面積達0.1公頃以上，有效解決農業缺工問題。



張信富舉例，人工採收馬鈴薯，1小時要完成0.1公頃採收，至少需要30名人力，若採用新式馬鈴薯收穫機，僅需要6名人力，效率提高5倍，大幅減少人力成本，並彌補人力不足。



行政院農業委員會農糧署中區分署長王安石指出，農村勞動力不足問題，希望藉由農業機械與自動化設備的研發與導入，可提升農業生產效率，也解決農業缺工問題。



王安石表示，自行研發農業機械耗時，考量實際需求，輔導農民、農民團體及產業團體，介紹產業適用的國外農機，引進後測試是否適合國內農民耕作習慣、作業模式及實際需求，若確認適用就推廣，希望農業機械化應用，彌補農業勞動力短缺。（編輯：管中維）1070319