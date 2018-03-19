/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李敖戴資穎天元宮台灣旅行法
>rss

落實直接民主 中市府推參與式預算

發稿時間：2018/03/19 16:23

最新更新：2018/03/19 16:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市參與式預算第一階段網路票選活動宣傳記者會19日在台中高工舉行，市長林佳龍（右3）出席觀賞簡介影片、聆聽說明，並與學生共同實際操作i-Voting投票，鼓勵市民踴躍參與。中央社記者趙麗妍攝　107年3月19日台中市參與式預算第一階段網路票選活動宣傳記者會19日在台中高工舉行，市長林佳龍（右3）出席觀賞簡介影片、聆聽說明，並與學生共同實際操作i-Voting投票，鼓勵市民踴躍參與。中央社記者趙麗妍攝　107年3月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）為落實直接民主，台中市政府推動參與式預算，台中市長林佳龍鼓勵市民踴躍參與，體現直接民主的核心價值，也讓民主教育向下扎根，林佳龍說「自己的預算，自己來決定！」

「台中市參與式預算第一階段網路票選活動宣傳記者會」今天在台中高工舉行，林佳龍出席記者會，觀賞簡介影片、聆聽說明，並與學生共同實際操作i-Voting投票，鼓勵市民參與。

「自己的預算，自己來決定！」林佳龍表示，台中市是台灣第一個以行政區域推動參與式預算的地方政府，104年度在中區試辦，之後擴大至山、海、屯區，至今已有30個提案，其中一半以上已經執行完成。

林佳龍指出，透過市民提案、討論、投票的過程落實審議式民主，體現直接民主的核心價值，鼓勵大家積極參與、自己做主。參與式預算推動民主向下扎根，希望同學們從生活中關心周邊環境，體現民主教育精神。

台中市民政局長周永鴻表示，南區及東勢區共有25個市民提案，從19日至25日進行第一階段網路票選，只要年滿16歲的台中市民均可參與。

第二階段將於4月2日至8日進行網路票選，由設籍於南區及東勢區且年滿16歲的市民投票，最後選出每區6個提案，將交由市府權責機關執行。（編輯：張銘坤）1070319

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP