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助高麗菜農 宗教團體採購贈弱勢

發稿時間：2018/03/19 16:42

最新更新：2018/03/19 16:58

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高麗菜盛產價跌，台南左鎮噶瑪噶居寺特別採購300箱，19日由洛本天津仁波切（右3）率信徒前往採收後，轉交台南市社會局分送社福機構及弱勢家庭。中央社記者楊思瑞攝　107年3月19日高麗菜盛產價跌，台南左鎮噶瑪噶居寺特別採購300箱，19日由洛本天津仁波切（右3）率信徒前往採收後，轉交台南市社會局分送社福機構及弱勢家庭。中央社記者楊思瑞攝　107年3月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）近日高麗菜價下跌，菜農大嘆採收不符成本。台南市左鎮噶瑪噶居寺今天向菜農訂購300箱，由40多名信徒到田裡採收，再轉交給台南市政府社會局，分送社福機構及弱勢家庭。

左鎮噶瑪噶居寺洛本天津仁波切今天帶著40多名信徒，前往位於新市區菜農陳博文的高麗菜田幫忙採收，採收完畢後轉交給台南市政府社會局。

洛本天津仁波切受訪時表示，高麗菜近日進入採收期，但市場價格低，大規模種植的菜農受影響，不是以便宜價格開放民眾自行摘採，就是整片耕除做肥料，看在出家人眼裡相當可惜。

他說，菜農看天吃飯，用心種植好作物，卻因市場問題賠本甚或血本無歸，因此決定以優於市場價格向農民採買，再分送給弱勢民眾，總計訂購300箱共3600顆，可為弱勢家庭加菜，也降低農民損失。他希望民眾能多購買，除了幫助農民，也能吃到當季好蔬菜。

台南市政府社會局長劉淑惠表示，其中150箱會轉送給長照及關懷共餐據點，其他的將轉送弱勢家庭或兒少。（編輯：梁君棣）1070319

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