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6企業響應改用燃氣鍋爐 林佳龍表揚

發稿時間：2018/03/19 18:12

最新更新：2018/03/19 18:23

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為改善空污問題，台中市政府訂定補助要點鼓勵業者汰換工業燃油鍋爐改為燃氣，台中市長林佳龍（左4）19日在市府表揚率先響應的6家企業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月19日為改善空污問題，台中市政府訂定補助要點鼓勵業者汰換工業燃油鍋爐改為燃氣，台中市長林佳龍（左4）19日在市府表揚率先響應的6家企業。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月19日

（中央社記者郝雪卿台中19日電）為改善燃油鍋爐造成空污問題，台中市政府訂定補助要點鼓勵業者改用燃氣鍋爐，6家業者率先響應，台中市長林佳龍今天在市府頒獎表揚，他說，期盼更多企業共同響應。

台中市政府訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，首創以補助方式，鼓勵業者將重油鍋爐改為燃氣，共有6家業者率先響應市府空污減量政策，將老舊鍋爐汰換並改用天然氣。

林佳龍今天頒獎表揚6家企業，感謝率先響應市府政策，他表示，不僅有助改善空污，長期來看還可降低企業營運成本，共創雙贏局面，他也期盼更多民眾及企業一起響應，共同為提升空氣品質努力。

林佳龍指出，市府十分重視中小型工廠燃油鍋爐造成的空污問題，除訂定「台中市鍋爐空污排放標準」管制蒸汽量2公噸/小時以上的181座鍋爐，也率先全國於104年編列預算補助企業進行鍋爐改善，今年經濟發展局的補助預算更加碼到3000萬元，目標在今年底讓全市的181座重油鍋爐全數完成改善，預估每年可削減62.6公噸的PM2.5及硫氧化物526公噸。

環保局提醒，既存鍋爐的改善期限將在今年底屆滿，呼籲企業儘快申請補助加速改善；而既存鍋爐管制標準將於108年1月1日施行，屆時將加強稽查取締，一旦經檢測超過排放標準，將依空氣污染防制法予以裁罰，罰鍰由10萬元起跳，最高可裁處100萬元。（編輯：李錫璋）1070319

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