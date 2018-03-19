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單身男女救星到 月老郵筒幫忙牽姻緣

發稿時間：2018/03/19 18:52

最新更新：2018/03/19 19:14

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台中市慈德慈惠堂前設有一座「天界媒神郵便局」，未婚男女可透過寄送專用郵箋，讓月老協助牽起好姻緣。中央社記者趙麗妍攝　107年3月19日台中市慈德慈惠堂前設有一座「天界媒神郵便局」，未婚男女可透過寄送專用郵箋，讓月老協助牽起好姻緣。中央社記者趙麗妍攝　107年3月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）單身男女找尋真愛，月老郵筒幫你送信求姻緣！台中市有座「天界媒神郵便局」，是月老的專屬信箱，未婚男女可透過寫信方式，讓月老幫你牽起命中註定的姻緣。

走進大墩十九街，靜謐的巷道內座落一個紅色的大郵筒，但這座郵筒可不是中華郵政的信箱，不收一般信件，「天界媒神郵便局」僅收需要月老幫忙的姻緣信，收信時間是全年無休。

慈德慈惠堂主陳瑞寶表示，慈德慈惠堂本供奉關聖帝君、瑤池金母，民國92年時增設月老殿，前來拜月老求姻緣的信眾們，相當熱絡，每個星期六還會安排「月老師父」提供想求姻緣者叩問、解惑。

陳瑞寶指出，信眾祈求月老時，多會焚燒金紙，將心中所想上傳天聽，近來環保意識崛起，倡導少燒金紙，去年10月設立月老郵筒，以寫信的方式取代焚燒金紙，告知月老待嫁女兒及想娶男兒的心意。

該如何寫信給月老？廟方準備了月老餅，內附信紙、貴人筆，民眾將寫好的信件投遞至郵筒，每個星期六廟方會統一收信，整理後給「月老師父」過目，若是一般問題，則會透過廟方臉書答覆。

陳瑞寶指出，每週平均會收到30多封寫給月老的信，一年多下來，月老也成就了好幾對姻緣，更有民眾以寫信的方式感謝月老幫忙找到真愛。

台中市議員黃馨慧也前往參拜，她認為，現今少子化越來越嚴重，源頭應是不婚族群增加，不論是工作上忙碌、經濟的壓力，認識異性的機會也變少了，透過月老郵筒幫忙，讓大家都能找到好姻緣。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070319

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