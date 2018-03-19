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去年全台210件海龜擱淺通報 6成死亡

發稿時間：2018/03/19 19:06

最新更新：2018/03/19 19:44

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zoom in 屏東國立海洋生物博物館獸醫李宗賢19日表示，根據海生館及台灣海洋大學所建立的海龜通報救傷系統資料，去年台灣海龜擱淺通報共210件。圖為一隻擱淺海龜後腳還纏著魚線。（李宗賢提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月19日屏東國立海洋生物博物館獸醫李宗賢19日表示，根據海生館及台灣海洋大學所建立的海龜通報救傷系統資料，去年台灣海龜擱淺通報共210件。圖為一隻擱淺海龜後腳還纏著魚線。（李宗賢提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東國立海洋生物博物館獸醫李宗賢今天表示，海生館及台灣海洋大學所建立的海龜通報救傷系統顯示，去年海龜擱淺通報210件，有6成死亡。

海生館及台灣海洋大學受林務局委託建立海龜通報救傷系統。李宗賢說，去年台灣海龜擱淺通報事件總計有210件，其中發現時已經死亡的海龜佔60%、原地野放佔10%、後送照護有30%；通報熱點包括屏東縣、新北市、澎湖縣、台東縣、宜蘭縣及台南市。

海生館17日與行政院海岸巡防署及臉書「海龜點點名」在小琉球辦理「海龜生病了」講習，讓民眾知道海龜受傷多與人類活動有關及海龜所面臨的生存威脅。李宗賢表示，「海龜點點名」當天公布潛水紀錄的資料，在小琉球，每5隻海龜就有1隻受過傷，有的被魚線纏繞，有的長腫瘤，有的斷肢或背甲受傷。

李宗賢說，常見海龜擱淺、受傷通報季節為12月到4月份之間，觀察活體傷病海龜有寄生蟲感染和腫瘤等疾病。去年通報的210件擱淺海龜中，死亡的海龜多數都已腐爛，難以查出死亡原因，但從90隻擱淺的活體海龜中，發現因被漁民誤捕受傷的海龜最多，有27隻；被廢棄網具纏繞有5隻；不明原因擱淺有4隻。其他是因生病漂流，

李宗賢表示，國外的統計，海龜受傷原因有50%是因被漁民誤捕，從去年台灣的活體海龜中來看，誤捕造成海龜受傷的比率也最高。

李宗賢說，海龜如果被漁具誤捕，通常都會溺水受傷，呼籲漁民如果誤捕海龜不要放回大海，而是把海龜載回港交給海巡單位，海巡單位會依通報系統救援海龜；同時，也呼籲一般民眾看到有擱淺或受傷的海龜，馬上撥打118專線連絡海巡單位救援。(編輯:孫承武)1070319

屏東海生館及台灣海洋大學受林務局委託建立海龜通報救傷系統，海生館獸醫李宗賢19日說，去年台灣海龜擱淺通報事件總計有210件，其中發現時已經死亡的海龜約占6成。（李宗賢提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月19日屏東海生館及台灣海洋大學受林務局委託建立海龜通報救傷系統，海生館獸醫李宗賢19日說，去年台灣海龜擱淺通報事件總計有210件，其中發現時已經死亡的海龜約占6成。（李宗賢提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年3月19日
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