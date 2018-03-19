竹市民盼喝水庫水 台水允109年實現

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市長林智堅今天向台灣自來水公司提出調度水源要求，希望竹市民生用水全數改成水庫水，獲得台灣自來水公司董事長郭俊銘允諾，預計民國109年低讓竹市全面飲用水庫水。



新竹市政府發新聞稿表示，新竹市副市長沈慧虹於今年2月拜會台灣自來水第三區管理處，提出水源調撥的要求；新竹市長林智堅這個月與新竹縣長邱鏡淳會面，也會商解決市民飲水的疑慮。



新竹市政府轉述水公司說法，行政院已將「2020年北水南送計畫」納入前瞻基礎建設，預計投入經費進行工程，新建1公尺及1.5公尺送水幹管，約26.8公里，進行水源調撥作業。



今天下午，郭俊銘到新竹市政府與林智堅會面，雙方針對新竹市飲水品質等議題，當面協商。



郭俊銘指出，預估109年底可每日調撥20萬噸的石門水庫水至新竹地區，屆時新竹地區可望全部飲用水庫水，即民生水源包括寶山與寶二水庫、永和山水庫與石門水庫。



林智堅表示，對於外界關心新竹縣竹東掩埋場恐有垃圾汙染頭前溪水，儘管新竹市垃圾焚化爐已達最大限量，仍每日幫新竹縣代燒7成民生垃圾，希望減輕竹縣垃圾負擔，也盼竹縣妥善調撥，並善用多元措施，優先處理竹東掩埋場垃圾。



環保局長江盛任表示，除了水源調度、嚴格監測水質訴求，針對頭前溪中上游自來水水源水質保護區的工廠，應設立專管排放汙水，禁止排入頭前溪。



江盛任指出，新竹市有第一、第二、湳雅等3處淨水場，環保局每3個月檢驗原水與淨水場的飲用水水質，環保署則針對較難檢驗項目如戴奧辛、其他重金屬元素，每年進行檢驗，目前水質均符合國家飲用水管理條例相關標準，將持續嚴監測，積極守護市民飲水安全。（編輯：李錫璋）1070319