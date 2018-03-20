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重要路段違停 台中市加強執行拖吊

發稿時間：2018/03/20 12:16

最新更新：2018/03/20 12:16

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市重要交通路段屢見違規停車情形，台中市交通局今天表示，將持續加強整頓交通重要路段違規停車，尤其是公車停靠區拖吊執行，盼讓台中交通秩序愈來愈好。

根據衛福部統計，道路交通事故30日內死亡人數初估值，台中市106年較105年減少44人，下降17%，降幅6都第二。

交通局表示，過去3個多月市府加強針對公車停靠區違停執法，共取締拖吊1026輛次，讓候車空間更安全友善。

至於台中轉運站周邊的人行道，交通局長王義川表示，經1個月左右的整頓，採取強力拖吊及阻斷停放等策略後，已有效改善違停情形，還給乘客、行人更安全暢通的步行空間。

王義川指出，現階段將針對市中心、大里、太平、豐原、潭子、后里、神岡等地區，包括公車停靠區、轉運站、火車站、人行道、學校、醫院、停車場及嚴重違停等周遭區域，加強取締拖吊，即時排除交通阻礙，希望減少民眾投機違規行為，讓通行及乘車環境更友善。

王義川強調，包括車站、商圈、學校、公車停靠區等地點違停，以及併排停車、人行道違停等，特別容易導致交通混亂，因此常是專案勤務執行地點及項目，對於市府加強取締違規車輛，很多民眾與網友也相當支持。呼籲大家不要貪圖一時方便，造成他人的不便，也可有效降低發生交通事故的機會。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070320

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